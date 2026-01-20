Champions: Tiempo de reencuentro

"Hablamos por teléfono varias veces, pero hace tiempo que no nos vemos. Si está 'Mou', el volumen del fútbol se eleva. Será un orgullo enfrentarlo", agregó.

"Cuando yo dirijo, se alza el volumen, pero de los silbidos", le respondió el "Special One", al aclarar que "se habla de Spalletti y de mí, pero es la Champions y juegan Juventus y Benfica. El resto no cuenta".

Al igual que Spalletti, Mourinho supo dirigir a Inter (ganó "scudetto", Copa Italia y Champions en 2010) y a la Roma.

"Supo llevar bien arriba a Roma y cuando yo volví, él estaba en Napoli. Hoy entrena a Juventus y eso significa que cuando uno es bueno entrena a estos equipos", agregó el portugués.

El presente de Spalletti y de Mourinho es el duelo de mañana, que puede ser decisivo para el futuro.

Juventus, con nueve puntos, marcha decimoséptima en la fase de liga de la Champions y se está asegurando un lugar en los "play-off" por un pasaje a octavos, mientras que Benfica (diez puestos más atrás, con seis) se está quedando incluso sin esa opción.

"Es un desafío importante, un duelo directo y por eso estoy convencido de que saldrá un gran partido", pronosticó el italiano, al destacar que "los equipos portugueses son muy parecidos, tejen redes que te atrapan", aunque -aclaró- mañana jugarán de forma más agresiva y sabrán llevar a la práctica el plan de su astuto entrenador".

Juventus llega precedida por una dura derrota como visitante frente a Cagliari sin merecerla y que la hizo ceder el cuarto puesto a manos de Roma antes de recibir el próximo domingo a un Napoli que se reencontró con el triunfo ante Sassuolo y que hoy jugaba por la Champions con FC Copenhague.

Spalletti tiene contrato hasta el final de esta temporada y la clasificación a Champions y lo que suceda en esta será determinante.

"Lo sabremos en la última semana", dijo al explicar que seguirá "adelante así, con coherencia hasta el final porque de momento no he logrado nada y en el fútbol actual se cambia de idea muy fácil y muy rápidamente".

"Las cuentas se harán al final. Juventus ha tenido grandes entrenadores y los volverá a tener", aclaró, mientras que el mediocampista francés Khephren Thuram destacó: "No estamos pendientes de la tabla, pero sabemos lo que significa este partido con Benfica y porque, además, cuando juegas en Juventus siempre tienes que jugar para ganar".

"Nos sentimos más fuertes y creo que eso se ve. Incluso en la derrota frente a Cagliari el equipo generó situaciones de gol, pero lamentablemente no las concretamos", reconoció Thuram, hermano de Marcus, delantero de Inter, e hijo de Lilian, ex zaguero con pasado en Juventus, Parma, Barcelona y Mónaco.

Frente a Mónaco, la "Vecchia Signora" cerrará la fase de liga el miércoles de la próxima semana.

A diferencia del equipo de Spalletti, el de Mourinho llega precedido por una victoria en la Primeira Liga ante Rio Ave que lo ubica en el tercer puesto del torneo, a diez puntos de distancia del líder Porto y a tres del escolta Sporting de Lisboa.

Benfica cerrará su participación en esta fase de la Champions, también el miércoles de la próxima semana, pero de local frente al Real Madrid.

Un "merengue" que hoy recibía al Mónaco en el Santiago Bernabéu, que marcha séptimo y en zona de clasificación directa a octavos de final en la Champions, y que se ubica a un punto del líder de la Liga, Barcelona, tras derrotar a Levante en este escenario.

Pero quedó eliminado en octavos en Copa del Rey a manos de Albacete, de segunda división, en el estreno de Álvaro Arbeloa, reemplazante de Xabi Alonso cuando alguno especulaba con el posible regreso a la "Casa Blanca" de Mourinho.

El "Special One" rápidamente se desmarcó rechazando cualquier posibilidad y ahora tratará de llevar al Benfica a octavos en la Champions y de amargarle la tarde al "merengue" cuando se enfrenten.

En esta fecha intentará dejar sin invicto a Juventus en Turín en Champions y, si bien los antecedentes jugando como visitante en esta edición no lo favorecen, el conocimiento del "Calcio" de Mourinho podría ser clave.

En la misma jornada, Atalanta tratará de reencontrarse con el triunfo (empató con Pisa en el campeonato) y de repetir el que logró en Bérgamo frente a Chelsea en la fecha pasada.

Si lo logra, habrá dado un paso vital para obtener el boleto directo a octavos, aunque no deberá descuidarse porque Athletic de Bilbao es un rival duro, más allá de que también llega precedido por una derrota en la Liga (con Mallorca), porque está obligado a ganar para tratar de entreverarse al menos con los equipos que jugarán los "play-off" por un pasaje a octavos.

"Estar entre los primeros ocho es extraordinario y tenemos la posibilidad de hacer historia", afirmó el DT de Atalanta, Raffaele Palladino, quien advirtió: "No debemos hacer cálculos, debemos ir por los seis puntos en estos dos partidos para lograr algo único e irrepetible".

"No hay que dejarse engañar por los resultados del Athletic.

Faltarán los hermanos (Iñaki y Nico) Williams, pero quienes lo reemplacen estarán a la altura de un equipo capaz de lastimar de contragolpe", explicó.

El DT del "nerazzurro" bergamasco contará con el regreso del delantero nigeriano Ademola Lookman tras disputar la Copa Africana de Naciones en Marruecos.

"El club estuvo muy acertado en facilitarle el viaje", dijo el entrenador al aludir a la presencia del goleador en la práctica previa al partido ante el equipo de Ernesto Valverde, quien reconoció que "el sistema de juego de Atalanta es destacado desde hace años y cuenta con jugadores de gran calidad y un estilo agresivo. No estoy descubriendo nada si digo que será difícil".

"No somos un equipo que especula y deberemos adaptarnos al juego del rival para tratar de lastimarlo", agregó Valverde, quien lamentó no poder contar con todo el plantel a disposición, pero reconoció que "son cosas que suceden y afrontaremos a Atalanta con la misma actitud que si estuviesen todos. Será un partido dinámico y muy físico", pronosticó el español. (ANSA).