Champions: Tropezón del Inter y goleada del Newcastle

Sondre Fet (20') abrió el marcador para Bodo Glimt en una gran jugada colectiva que incluyó un pase de taco de Kasper Hogh, que a los 61' asistió a Jens Petter Hauge para volver a adelantar al equipo noruego tras el 1-1 transitorio del Inter a los 31' mediante Stefano Pio Esposito, quien capturó un balón perdido en el área tras un cabezazo del brasileño Carlos Augusto.

El propio Hogh selló a los 64' la victoria por 3-1 del Bodo Glimt, que en la fase de liga de la "Champions" se había dado el gusto de vencer como local al Manchester City y como visitante al Atlético Madrid.

Inter, único líder de la Serie A, estrelló a los 26' un remate contra un palo con Matteo Darmian y a los 46' a través del delantero y capitán argentino Lautaro Martínez, quien fue reemplazado a los 61' por una molestia muscular.

"Creo que perdimos a Lautaro, se lesionó. Pero hay otros que tienen problemas. ¨Qué significa 'perder a Lautaro'? Significa que Lautaro está lesionado, es bastante grave", adelantó el DT del Inter, el rumano Cristian Chivu, a Amazon Prime Video.

"Ahora tenemos que hacer el análisis. Tenemos algunos pequeños problemas después de este partido. Jugaremos contra Lecce en tres días", recordó el entrenador sobre el duelo por la fecha 26 de la Serie A.

Inter, que contó todo el partido con Carlos Augusto (su compatriota Luís Henrique ingresó a los 76'), deberá ganar al menos por 2 goles de diferencia en la revancha como local prevista el martes 24 para enviar el partido al tiempo suplementario.

"Están más acostumbrados a este campo, eso no es excusa. Todo está abierto, está el partido de vuelta. Sabíamos que es un equipo que puede hacer daño en la transición, ahora intentaremos avanzar en San Siro", confió Chivu.

"El equipo lo intentó, tuvo una buena actitud durante los 90 minutos. Pagamos el precio en las transiciones. El equipo lo intentó a pesar de este campo. Eso no es excusa, pero no puedo culpar mucho a mis jugadores", completó el DT rumano.

"Me cuesta decir cuándo se nos fue de las manos, pero el 2-1 y el 3-1 se sucedieron y nos dieron el golpe de gracia. No supimos reaccionar", admitió a su vez Esposito.

"Sin duda, es una derrota contundente, pero tenemos la suerte de tener otra oportunidad. Tenemos que olvidarlo de inmediato y pensar en Lecce", subrayó el delantero sobre el duelo del sábado 21 por la Serie A.

"La clasificación aún es posible. No creo que haya habido un problema de actitud. Bodo es un equipo fuerte, aunque todavía no tenga un nombre importante", opinó Esposito.

"No creo que tuviéramos mala actitud, merecemos el reconocimiento, aunque pudiéramos haberlo hecho mejor. No estoy contento con mi rendimiento, yo también podría haberlo hecho mucho mejor", completó ante Amazon Prime Video.

En cambio, Newcastle quedó a un paso de los octavos de final gracias a la cómoda victoria por 6-1 que celebró en Azerbaiyán ante Qarabag con cuatro goles de Gordon, el futbolista inglés en anotar un triplete más veloz en la Champions League en apenas 33 minutos.

Gordon abrió el marcador a los 3' y aumentó la diferencia a los 32' con un penal, la misma vía con la que selló su "póker" en el primer minuto adicionado de la etapa inicial tras haber anotado el 3-0 transitorio a los 33'.

El alemán Malick Thiaw (8') y Jacob Murphy (72') completaron la lista de goleadores del Newcastle, mientras que Elvin Jafarguliyev (55') descontó para Qarabag, que buscará el "milagro" en la revancha prevista el martes 24 en Inglaterra.

El equipo azerí contó con los colombianos Kevin Medina y Camilo Durán (reemplazado a los 88') además de los brasileños Matheus Silva y Pedro Bicalho, cuyos compatriotas Dani Bolt y Kady Borges ingresaron a los 22 y a los 85', respectivamente.

Por su parte, Brujas rescató un agónico empate 3-3 como local ante Atlético Madrid, que será local en la revancha prevista el martes 24 en la capital de España.

El argentino Julián Álvarez abrió el marcador a los 8', de penal, para Atlético Madrid, que aumentó su ventaja en el cuarto minuto adicionado de la etapa inicial mediante el nigeriano Ademola Lookman, cuyo compatriota Raphael Onyedika (52') descontó para Brujas.

El alemán Nicoló Tresoldi (60') estableció el primer empate para el equipo belga, que celebró el 3-3 definitivo a los 89' gracias al griego Christos Tzolis luego que un gol en contra del ecuatoriano Joel Ordóñez (79') adelantara otra vez al equipo "Colchonero".

Brujas contó todo el partido con Ordóñez, mientras que Atlético Madrid alineó a los argentinos Nahuel Molina (reemplazado en el primer minuto adicionado del complemento), Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

Por último, Bayer Leverkusen se impuso por 2-0 como visitante ante el Olympiacos griego con un doblete del delantero checo Patrik Schick (60 y 63').

El equipo alemán, que será local en la revancha del martes 24, alineó al argentino Exequiel Palacios, cuyo compatriota Ezequiel Fernández ingresó a los 87'.

A su vez, Olympiacos contó con el brasileño Rodinei (su compatriota André Luiz ingresó a los 64') más los argentinos Santiago Hezze (reemplazado a los 82' por su connacional Lorenzo Scipioni) y Francisco Ortega (también sustituido a los 82').

(ANSA).