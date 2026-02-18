Champions: UEFA abre investigación por presunto caso de racismo

La federación europea designó a un inspector de ética y disciplina para investigar la denuncia del delantero brasileño del Real Madrid contra el mediocampista argentino del Benfica durante el partido disputado en la víspera en el Estadio da Luz, un episodio que conmocionó y entristeció al presidente de la FIFA, Gianni Infantino

"Me conmocionó y entristeció presenciar el presunto incidente racista contra Vinicius Junior en el partido de la Champions League entre Benfica y Real Madrid", expresó Infantino en redes sociales

El presidente de la FIFA agregó que "no hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad" y enfatizó que "necesitamos que todas las partes interesadas actúen y exijan responsabilidades a los responsables"

"Felicito al árbitro, Francois Letexier, por activar el protocolo antirracismo, utilizando una señal con la mano para detener el partido y abordar la situación", continuó Infantino sobre la respuesta del referí francés tras la acusación de Vinicius Júnior contra Prestianni

"En la FIFA, a través de la Declaración Global contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, nos comprometemos a garantizar que jugadores, árbitros y aficionados sean respetados y protegidos, y a que se tomen las medidas adecuadas en caso de incidentes", completó Infantino

Vinicius Junior bailó frente a la afición del Benfica tras marcar el gol del triunfo del Real Madrid a los 50' y dos minutos después acusó a Prestianni ante Letexier de haberle dicho "mono", lo cual fue imposible de ver en la transmisión por TV porque el argentino se cubrió la boca con su camiseta

El partido estuvo detenido 8 minutos por la aplicación del protocolo de la FIFA ante casos de racismo (Letexier cruzó sus brazos simbolizando una X) y jugadores de ambos equipos discutieron entre sí, mientras que Vinicius fue a sentarse en el banco de suplentes luego de haber dialogado con el DT del Benfica, José Mourinho

"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan llevarse la camiseta a la boca para demostrar lo débiles que son", publicó Vinicius Júnior en su cuenta de Instagram después del partido contra Benfica, cuya revancha se jugará el miércoles 25 en España

Benfica desmintió la acusación de Vinicius Júnior en sus redes sociales, en la que publicó un vídeo en el que se ve a Prestianni cubriéndose la boca con su camiseta y diciéndole algo al brasileño, quien inmediatamente corrió hacia el árbitro

"Vinicius malinterpretó lo que creyó oír. Nunca he sido racista y lamento las amenazas que me profirieron los jugadores del Real Madrid", publicó a su vez Prestianni en redes sociales

"Lo oí llamarlo 'mono' al menos cinco veces", declaró Kylian Mbappé en defensa de Vinicius, aunque en las imágenes nunca se ve al delantero francés cerca del brasileño o de Prestianni al momento del incidente por el cual Real Madrid también respaldó oficialmente la versión de su futbolista

"Hablé con ambos: uno me dice una cosa, el otro todo lo contrario. No digo que crea en Prestianni al 100%, pero tampoco puedo decir que la opinión de Vinicius sea la verdad", comentó en tanto Mourinho

"Benfica no es un club racista, tenían a un jugador negro como Eusebio como leyenda. ¨Vinicius? Si marcas en la Champions League, deberías celebrarlo y respetar el estadio que te recibe", completó el DT portugués, cuya declaración fue cuestionada por el ex delantero francés Thierry Henry, que ahora es comentarista de televisión

"Mourinho simplemente cambió de tema para que habláramos de otra cosa, es muy bueno en eso. El partido no se paró por la celebración, se paró por lo que aparentemente dijo Prestianni", analizó Henry

Vinicius ya había denunciado haber sido víctima de episodios de racismo en el pasado: en 2021 aseguró haber recibido insultos y ruidos de monos en diversos estadios de España, mientras que dos años después amenazó con dejar de jugar un partido contra Valencia luego de haber señalado a simpatizantes del equipo "Ché" a quienes acusó de haberle emitido agravios discriminatorios

A su vez, la prensa europea recordó diversos episodios previos de racismo, en especial de medios argentinos hacia futbolistas de Brasil, como cuando el diario Crónica publicó en 1920 el título "Simios en Buenos Aires"

Otros reportes evocaron denuncias de los brasileños Didi, Pelé y Jairzinho en partidos de la Copa América, mientras que un duelo de 2023 entre la "canarinha" y Argentina en el Maracaná inició 30 minutos más tarde por incidentes durante la entonación de los himnos

Pocos días antes se habían registrado incidentes en Copacabana entre simpatizantes de Boca Júniors y Fluminense en la previa a una final de la Copa Libertadores entre ambos equipos. (ANSA)