Champions: UEFA rechazó apelación del Benfica por Prestianni

"Se rechaza el recurso interpuesto por Benfica. En consecuencia, se confirma la decisión del Comité de Control, tica y Disciplina de la UEFA del 23 de febrero de 2026", se lee en un comunicado de la entidad continental horas antes del duelo previsto en el Santiago Bernabéu

"El señor Gianluca Prestianni permanece suspendido provisionalmente para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA en el que, de otro modo, tendría derecho a participar", completa la nota

Prestianni, de 20 años, fue suspendido provisoriamente por la UEFA tras una acusación de Vinicius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid, durante el duelo de ida entre ambos equipos por el repechaje de la Champions League

Vinicius Júnior acusó al argentino ante el árbitro francés Francois Letexier de haberle dicho "mono", lo cual fue imposible de ver en la transmisión por TV porque el jugador del Benfica se cubrió la boca con su camiseta

El delantero brasileño bailó frente a la afición del Benfica tras marcar el gol del triunfo del Real Madrid a los 50' y dos minutos después acusó a Prestianni ante Letexier de haberle dicho "mono"

El partido estuvo detenido 8 minutos por la aplicación del protocolo de la FIFA ante casos de racismo (Letexier cruzó sus brazos simbolizando una X) y jugadores de ambos equipos discutieron entre sí, mientras que Vinicius fue a sentarse en el banco de suplentes luego de haber dialogado con el DT del Benfica, José Mourinho

Esa sanción provisoria impedirá a Prestianni participar de la revancha entre Real Madrid y Benfica prevista en el Santiago Bernábeu, donde el equipo portugués deberá revertir su derrota por 1-0 de la ida para avanzar a octavos de final de la Champions League

Igualmente, Prestianni fue aplaudido por los aficionados del Benfica en el aeropuerto antes del viaje a España, donde el club portugués tampoco podrá contar con Mourinho, que será reemplazado por su asistente Joao Tralhao tras haber sido expulsado en la ida

Por su parte, Real Madrid sufrirá la baja de Mbappé por una lesión en su rodilla izquierda, la cual le impedirá incluso formar parte del banco de suplentes. (ANSA)