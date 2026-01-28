Champions: Victoria realmente merecida, Mourinho

"Creo que fue una victoria merecida, realmente merecida. Es un honor increíble para Benfica vencer al Real Madrid", declaró Mourinho tras el triunfo sobre el equipo "merengue", al cual dirigió entre 2010 y 2013 y al cual impidió finalizar entre los 8 mejores de la fase de liga.

Benfica deberá esperar ahora al sorteo que la UEFA realizará el viernes 30 para saber si enfrentará de nuevo al Real Madrid o al Inter (décimo en la fase de liga) para definir un boleto a octavos de final de la Champions League.

"No puedo decir si prefiero a uno u otro porque me gusta mucho ir a Madrid, además de ir a Milán, aunque no haya estado allí durante mucho tiempo", declaró Mourinho, quien ganó la Serie A, la Copa Italia y la "Champions" con Inter en la temporada 2009-10.

"Real Madrid e Inter son equipos que pueden ganar la Champions League, y nosotros somos un equipo que, como mucho, puede lograr algo increíble", concluyó Mourinho. (ANSA).