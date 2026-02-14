Championship: Bove de regreso

A Bove, de 23 años y oriundo de Roma, debieron implantarle un desfibrilador subcutáneo similar al que le implantaron al danés Christian Eriksen, hoy jugador del alemán Wolfsburgo, tras pasar por una situación similar en la Eurocopa 2021 cuando militaba en Inter, tras lo cual volvió a jugar en Brentford, que le abrió las puertas tal como Watford lo hizo con el italiano porque el reglamento de la Serie A impide competir a futbolistas en su situación.

A los 86' del duelo disputado hoy en el estadio Deepdale, el público se puso de pie para aplaudir y celebrar el regreso a las canchas de Bove, que inició así una "nueva vida" y una segunda carrera profesional que parecía haber llegado a su fin aquella fatídica tarde de diciembre de 2024 y que hoy también renace con Watford, con el que firmó contrato por cinco temporadas y media.

Bove, que suele seguir los partidos de Fiorentina (seguramente habrá celebrado hoy al enterarse de la victoria frente a Como de sus ex compañeros) y los de su amigo y tenista Flavio Cobolli, fue recibido con un cálido aplauso también en el Festival de San Remo de 2025, similar al que el público le tributó hoy cuando debutó con la casaca de Watford, equipo del cual es fanático el legendario músico británico Elton John.

El mediocampista italiano, que se formó en las divisiones juveniles de la Roma (con la que rescindió su contrato para jugar en el fútbol inglés) y a quien Fiorentina le dedicó un mensaje que decía "Bienvenido Edoardo", intentará ayudar ahora a los "Hornets", el equipo de Vicarage Road, a regresar a la Premier League, tras su descenso de categoría en 2022. (ANSA).