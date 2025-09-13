LA NACION

Chandler lanza cinco entradas perfectas; Piratas remonta y vence 5-1 a los Nacionales

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Chandler lanza cinco entradas perfectas; Piratas remonta y vence 5-1 a los Nacionales
Chandler lanza cinco entradas perfectas; Piratas remonta y vence 5-1 a los NacionalesTerrance Williams - FR171754 AP

WASHINGTON (AP) — Bubba Chandler llevó un juego perfecto hasta la sexta entrada, Andrew McCutchen y Nick Yorke conectaron sencillos de dos carreras en la octava entrada y los Piratas de Pittsburgh vencieron el sábado 4-1 a los Nacionales de Washington, rompiendo una racha de siete derrotas consecutivas.

Jared Triolo cerró la pizarra con un jonrón solitario en la novena.

En su primera apertura, el 7 de septiembre contra Milwaukee, Chandler permitió nueve carreras y nueve hits en dos 2/3 entradas.

Carmen Mlodzinski (4-8) lanzó dos entradas para llevarse la victoria.

Cole Henry (1-2) otorgó dos bases por bolas en la octava mientras sacaba un out y cargó con la derrota.

El abridor de los Nacionales, Andrew Alvarez permitió tres hits y una base por bolas mientras ponchaba a cinco, sorteando uno o más corredores en base en cuatro de sus seis entradas.

Por los Piratas, los dominicanos Alexander Canario de 2-1 y Liover Peguero de 1-0 con una anotada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LA NACION
Más leídas
  1. Diez gemas ocultas del cine clásico (y moderno) que están disponibles en streaming
    1

    Diez gemas ocultas del cine clásico (y moderno) que están disponibles en streaming

  2. La odisea de Celene para llegar a la escuela y el peor dilema de una familia
    2

    El peor dilema: viven en El Impenetrable y tienen que decidir qué hijo va a la escuela y hace las cuatro comidas

  3. La viuda de Charlie Kirk publicó un video junto a su esposo en el ataúd y dejó un desafiante mensaje
    3

    La viuda de Charlie Kirk publicó un video junto a su esposo en el ataúd y dejó un desafiante mensaje

  4. Fue uno de los hoteles más lujosos del país y aún es famoso por su habitación número 32
    4

    Fue uno de los hoteles más lujosos del país y aún es famoso por su habitación número 32

Cargando banners ...