Chandler lanza cinco entradas perfectas; Piratas remonta y vence 5-1 a los Nacionales

WASHINGTON (AP) — Bubba Chandler llevó un juego perfecto hasta la sexta entrada, Andrew McCutchen y Nick Yorke conectaron sencillos de dos carreras en la octava entrada y los Piratas de Pittsburgh vencieron el sábado 4-1 a los Nacionales de Washington, rompiendo una racha de siete derrotas consecutivas.

Jared Triolo cerró la pizarra con un jonrón solitario en la novena.

En su primera apertura, el 7 de septiembre contra Milwaukee, Chandler permitió nueve carreras y nueve hits en dos 2/3 entradas.

Carmen Mlodzinski (4-8) lanzó dos entradas para llevarse la victoria.

Cole Henry (1-2) otorgó dos bases por bolas en la octava mientras sacaba un out y cargó con la derrota.

El abridor de los Nacionales, Andrew Alvarez permitió tres hits y una base por bolas mientras ponchaba a cinco, sorteando uno o más corredores en base en cuatro de sus seis entradas.

Por los Piratas, los dominicanos Alexander Canario de 2-1 y Liover Peguero de 1-0 con una anotada.

