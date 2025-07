Charli XCX y el baterista de The 1975, George Daniel, se casan

LONDRES (AP) — Charli XCX y el baterista de The 1975, George Daniel, se casaron. Un representante de Daniel confirmó a The Associated Press que la pareja se dio el sí durante el fin de semana.

Ambos fueron vistos posando frente al Ayuntamiento de Hackney en Londres el sábado. Daniel llevaba un traje, y Charli XCX un minivestido de novia de Vivienne Westwood, confirmó Vogue.

Los representantes de Charli XCX no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de AP.

La estrella del pop publicó un video en TikTok caminando con el mismo vestido de novia. Decía “cuando George no llora al verme caminar por el pasillo”, y agregaba, “afortunadamente lo hizo”.

Charli XCX, quien ha sido galardonada con el Grammy, cuyo nombre verdadero es Charlotte Emma Aitchison, es una cantante y compositora inglesa que se hizo notar en 2012 por escribir el éxito de synth-pop, “I Love It” para el dúo sueco Icona Pop y en 2014 por su colaboración con la rapera Iggy Azalea en “Fancy”. En los años siguientes, ha continuado innovando, trabajando con el colectivo futurista de hyperpop PC Music. Más recientemente, lanzó el enérgico y hedonista álbum de verano “BRAT”.

Daniel es un músico, productor discográfico y DJ inglés, destacado como baterista y miembro fundador de la popular banda de pop-rock The 1975.

Charli XCX y Daniel anunciaron su compromiso en Instagram en 2023. La pareja ha colaborado varias veces en el pasado. Daniel es coproductor y coautor en dos temas de “BRAT".

La periodista de AP Maria Sherman informó desde Nueva York.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.