Charlie Morton llegó a las 2.000 entradas, pero ¿cómo ha logrado durar tanto?

NUEVA YORK (AP) — Charlie Morton suma 17 aperturas en postemporada con 10 equipos, además de sus dos títulos de la Serie Mundial.

Tras superar las 2.000 entradas en las Grandes Ligas el viernes en la victoria de los Bravos de Atlanta, reflexionó sobre sus 17 años de carrera.

“Hay momentos en los que digo, hombre, estoy listo para irme a casa”, aseguró Morton. “Pero estos chicos lo facilitan”.

Seis meses después de que cumplió 40 años, Morton tiene marca de 30 y efectividad de 3.14 esta temporada. Tiene 40 ponches contra 14 boletos en 43 episodios, promediando más de seis entradas en siete aperturas.

Los únicos pitchers en activo que han llegado a 2.000 innings son Clayton Kershaw, Max Scherzer y su excompañero de Houston Justin Verlander —los tres seguramente se dirigen al Salón de la Fama.

“Eso es mucho”, dijo Morton tras la victoria 4-2 ante los Mets de Nueva York. “También sumé entradas en las ligas menores, entonces creo que es algo de lo que hay que sentirse orgullosos”.

Su consistencia al inicio, incluyendo una efectividad de 1.73, completando cuatro salidas de calidad, han sido importantes para unos Bravos que no cuentan con su principal abridor Spencer Strider, quien quedó fuera toda la campaña por una cirugía de codo tras liderar las Grandes Ligas el año pasado en victorias y ponches.

Morton ciertamente ha lidiado con lesiones en una carrera con altibajos que inició al ser elegido en el draft hace 22 años por los Bravos, proveniente de Joel Barlow High School en Connecticut.

Pero aquí se encuentra. El elegido dos veces al Juego de Estrellas continúa alcanzando las 96 millas por hora a los 40 años y lanzando profundo frente a los mejores bateadores del mundo.

“Me sorprende cada vez que sale”, reconoció el mánager de Atlanta Brian Snitker. “Con 2.000 entradas y la bola sigue saliendo de esa forma de su mano”.

Entonces, en una época en la que muchos lanzadores se lesionan, ¿cómo es que Morton ha logrado seguir por tanto tiempo tras llegar a las Grandes Ligas en el 2008?

“Me han permitido tener muchos lanzamientos. He sido afortunado que mi cuerpo me lo ha permitido”, indicó. “Y realmente, como le digo a los chicos, eventualmente aprendes a lanzar sin dolor. Por dolor es indicio de que estás lanzando mal".

El derecho mejoró a una marca de 133-113 con los Bravos, Piratas, Filis, Astros y Rays. Tiene foja de 7-5 y efectividad de 3.60 en 18 juegos de playoffs, incluyendo la victoria en relevo en la Serie Mundial cuando logró los 12 outs finales por Houston en el juego 7 ante los Dodgers en el 2017.

Con todas esas entradas y su éxito, hay mucho para sentirse orgulloso —y agradecido.

“Pasar por múltiples cirugías en un corto periodo, cuatro o cinco operaciones en cuatro o cinco años, en un periodo en el que me agradecía a mí mismo, digo, lo superé”, advirtió Morton.

“Pero luego pienso, creo que fui bendecido. Soy afortunado. Creo que muchas cosas me salieron bien cuando pensaba que no estaban saliendo. Y ahora, después de más de 20 años y aún puedo lanzar la bola fuertemente, aún le doy efecto. Y no muchos pueden hacerlo a mi edad. Entonces creo que es suerte. Poderte mantener relativamente saludable y tener tiempo para resolver las cosas”.

