Kinsley Boyette, directora asistente del Aquarium and Shark Lab de Team ECCO, posa en una imagen sin fecha junto a Charlotte, una raya redonda, en Hendersonville, Carolina del Norte. El acuario dijo el martes 13 de febrero de 2024 que Charlotte está embarazada, a pesar de que vive desde hace años en el acuario sin compañía masculina de su especie. (Aquarium and Shark Lab, tomada por Team ECCO via AP)

