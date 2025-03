Chase y Higgins alcanzan extensiones millonarias con los Bengals, dice fuente de AP

Los Bengals de Cincinnati han acordaron extensiones de cuatro años con los wide receivers Ja’Marr Chase y Tee Higgins, asegurando que Joe Burrow tendrá a sus dos principales objetivos con él durante un buen tiempo.

Una persona familiarizada con las negociaciones le dijo a The Associated Press que Chase se convertirá en el jugador que no es quarterback mejor pagado en la historia de la NFL, ganando 161 millones de dólares, incluidos 112 millones garantizados. Eso supera el promedio de 40 millones de dólares por año defensivo especialista en presionar al pasador de Cleveland, Myles Garrett.

Higgins recibirá 115 millones de dólares. Los Bengals colocaron la etiqueta de jugador franquicia sobre Higgins, pero tenían la esperanza de llegar a un nuevo acuerdo.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el equipo no ha anunciado el movimiento.

Fox Sports fue el primero en informar sobre las extensiones.

Chase lideró la NFL en recepciones (127), yardas recibidas (1.708) y recepciones de touchdown (17) la temporada pasada, convirtiéndose en el sexto receptor abierto en la era del Super Bowl en lograr la triple corona de recepciones.

El director de personal de jugadores de los Bengals, Duke Tobin, reiteró recientemente en el scouting combine de la NFL que quería hacer de Chase uno de los jugadores mejor pagados de la liga.

“Ja’Marr siempre va a ser nuestra prioridad”, dijo Tobin. “Es un jugador fantástico. Va a terminar siendo el jugador no quarterback mejor pagado de la liga. Estamos ahí. Vamos a hacerlo”.

Chase lidera la liga en touchdowns recibidos (46), es tercero en yardas recibidas (5.425) y sexto en recepciones (395) desde que fue la quinta selección general y el Novato Ofensivo del Año AP en 2021.

Fue seleccionado como All-Pro por primera vez en 2024 después de tener tres partidos con al menos 10 recepciones y 177 yardas. Eso incluyó 11 recepciones para 264 yardas y tres touchdowns en una derrota 35-34 en Baltimore en un partido de jueves por la noche.

Higgins empató en el sexto lugar de la liga la temporada pasada con 10 recepciones de touchdown. También tuvo 73 pases atrapados para 911 yardas y promedió 12.5 yardas por recepción.

Su mejor partido la temporada pasada fue el 28 de diciembre contra Denver, cuando tuvo 11 recepciones para 131 yardas y tres touchdowns, incluida una anotación de tres yardas en tiempo extra que mantuvo a los Bengals vivos por otra semana en la carrera por la postemporada.

Cincinnati ganó sus últimos cinco partidos para terminar 9-8, pero se perdió los playoffs por segundo año consecutivo.

“Puedes mirar hace tres años, hablando sobre hacer un acuerdo a largo plazo con Tee y aquí estamos hoy, todavía hablando sobre hacer un acuerdo a largo plazo”, dijo Tobin. “Siempre que esté a cargo de un equipo de fútbol americano, quiero a Tee Higgins y haré lo que pueda para conseguir a Tee Higgins.”

Higgins fue seleccionado en la segunda ronda por los Bengals en 2020, la misma temporada en que Burrow fue la primera selección general. Higgins ha tenido al menos 900 yardas recibidas en cuatro de sus cinco temporadas, y tuvo más de 1.000 yardas en 2021 y 2022.

Los Bengals también esperan llegar a una extensión con Trey Hendrickson a pesar de que el defensivo All-Pro recibió permiso para buscar un intercambio. Hendrickson también está entrando en el último año de su contrato después de liderar la liga con 17.5 sacks la temporada pasada.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.