Chavismo asegura que se mantendrá en la calle hasta que EEUU libere a Maduro

Miles de personas marcharon el miércoles para exigir la liberación del presidente depuesto Nicolás Maduro, en la quinta marcha consecutiva organizada por el chavismo tras su captura por Estados Unidos el 3 de enero.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan un juicio por narcotráfico en Nueva York. Su detención se produjo durante un bombardeo estadounidense a Caracas.

"¡Nico, aguanta, el pueblo se levanta!", corearon los manifestantes en el barrio popular de Catia. "¡Trump, repito, devuélvenos a Nico!"

Los militantes aseguraron que se mantendrán en las calles hasta la liberación de Maduro, que enfrenta cargos de narcotráfico en un tribunal de Nueva York.

"Nuestro presidente es inocente, nuestro presidente es un hombre trabajador, es un hombre obrero", dijo con ojos llorosos y voz quebrada a la AFP Nancy Ramos, dirigente comunal de 58 años vestida de militar con boina roja.

"No estamos de acuerdo que se lo hayan llevado así y que lo vengan a juzgar en otro país del mundo, porque su país es Venezuela", agregó la mujer, que también sostenía dos juguetes de Maduro y Flores, una bandera de Venezuela y un retrato de Hugo Chávez con Simón Bolívar.

El recorrido de unos 3 km pasó por el "Cuartel de la Montaña 4F", donde está el mausoleo de Chávez y que algunos creyeron destruido durante el bombardeo por imágenes editadas que circularon en redes.

"El imperialismo se hizo presente con bombas, el imperialismo mató militares y civiles", exclamó Tania Rodríguez, jubilada de 57 años. Afirmó que marcha "con dolor, incluso con miedo, pero vamos con honor, vamos con valentía".

Al menos un civil y 56 militares entre cubanos y venezolanos murieron en los ataques.

En Maracaibo, capital petrolera de Venezuela, un grupo de chavistas pidió el regreso de la pareja presidencial a través de un programa social que ofrece vuelos de repatriación para migrantes. La solicitud se hace en una aplicación móvil del gobierno.

La oposición guarda silencio desde el 3 de enero. Al miedo que se instaló tras los miles de arrestos que siguieron a las protestas tras la cuestionada reelección de Maduro en 2024, se sumó un decreto de estado de excepción que castiga con cárcel cualquier celebración del operativo estadounidense.