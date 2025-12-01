Chavismo marcha contra EE. UU. mientras Trump contempla próximos pasos sobre Venezuela

El chavismo marchó en Caracas el lunes para rechazar las "amenazas" de Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump analiza los próximos pasos en relación a Venezuela en medio de su inusual despliegue militar en el Caribe.

Trump tiene prevista una reunión con su Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela, un día después de que confirmó una conversación telefónica con el gobernante venezolano.

Washington movilizó al Caribe el portaviones más grande del mundo, junto a otros buques de guerra, aviones caza y miles de tropas. El despliegue, asegura, forma parte de operaciones contra el narcotráfico, aunque Maduro afirma que el objetivo es su derrocamiento.

"¡Somos una patria libre, no queremos guerra, queremos la paz!", dijo a la AFP Narciso Torrealba, dirigente comunitario de 68 años.

"Estamos prestos a dialogar con quien se tenga que dialogar, pero nunca claudicar la soberanía de nuestro país, nunca vender la patria", señaló por su parte Cirilo Cazorla, de 54 años.

Las maniobras estadounidenses en el Caribe dejaron 83 muertos en el bombardeo de al menos 20 supuestas narcolanchas. Washington emitió una alerta a la aviación civil sobre el "empeoramiento de la situación de seguridad y a la actividad militar intensificada en o alrededor de Venezuela".

La advertencia provocó la cancelación de vuelos por al menos seis aerolíneas internacionales. Maduro revocó luego los permisos de estas compañías a operar en el país.

"Hoy Venezuela está en una gesta en defensa de su país, en defensa de la soberanía, en defensa de sus recursos", indicó la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a la televisión estatal durante la marcha.

"No van a poder con esas amenazas, con esas estrategias estúpidas, de guerra psicológica, no van a poder con sus mentiras, no van a poder con sus calumnias, nosotros vamos a seguir en la calle, defendiendo la alegría y defendiendo la patria", expresó por su parte el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez. El chavismo "está en la calle", aseguró.

bc-mbj/jt/nn