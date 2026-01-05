Chavistas protestan en las calles por la caída de Maduro, opositores en silencio

Centenares de seguidores del chavismo protestaron el sábado en Caracas la captura del presidente Nicolás Maduro, algunos con su retrato en alto, mientras sus detractores, temerosos, guardan silencio en las calles pero explotan en redes sociales.

Agentes vestidos de negro, con el rostro cubierto y armas largas recorrían nerviosos el centro de la capital venezolana, donde se ubican oficinas públicas.

Largas filas de venezolanos que buscan abastecerse se formaron frente a los pocos supermercados abiertos y en estaciones de gasolina.

Los agentes también custodian el palacio presidencial de Miraflores, donde Maduro encabezó recientes mítines contra el imperialismo en los que bailaba al ritmo electrónico de "No war, yes peace".

Tras los bombardeos militares estadounidenses en la madrugada, humaredas y un olor a pólvora invadieron las desoladas calles de Caracas en las primeras horas del día.

Las primeras explosiones sacaron a muchos de sus camas en Caracas. Fue un estruendo desconocido para este país que no ha tenido guerras desde el siglo XIX, y que según el presidente Donald Trump será gobernado por Estados Unidos hasta que haya una transición pacífica del poder.

"Fue horrible, sentimos los aviones pasar encima de nuestra casa", contó bajo anonimato un residente del barrio Coche, cercano a Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de la ciudad, blanco de los ataques.

Trump anunció los bombardeos y el arresto del mandatario venezolano, y posteó una foto de Maduro esposado, con los ojos tapados con gafas oscuras y en ropa deportiva gris, en el buque militar estadounidense USS Iwo Jima camino a Nueva York, donde será juzgado por narcotráfico y terrorismo.

- "Cosa absurda" -

"¡Que viva Nicolás Maduro!", vociferaron manifestantes chavistas desde una tarima con bocinas instalada en el centro de Caracas, mientras se escuchaban canciones típicas de los actos del derrocado mandatario. "¡Que viva!", respondía la multitud.

Unos 500 simpatizantes del oficialismo acudieron a la cita para exigir la liberación de Maduro y su esposa Cilia Flores, que también fue arrestada y trasladada a Estados Unidos.

"¿Cómo es eso que un gobierno extranjero viene y se mete en el país y saca al presidente? Es una cosa absurda", se quejó Katia Briceño, una profesora universitaria de 54 años.

"No fue tanta la sorpresa porque nosotros ya teníamos previsto que en cualquier momento nos podían atacar", dijo a la AFP Pastora Vivas, una miliciana de 65 años.

No se reportaron manifestaciones de la oposición. En sus filas hay temor luego de que protestas espontáneas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024 terminaran en represión y el arresto de más de 2.000 personas en 48 horas.

Un comentario que desagrade a las autoridades puede mandar a su autor a prisión.

Pero las redes sociales y plataformas de mensajes explotaban con expresiones de júbilo, videos, fotografías, artículos y muchos comentarios.

"Está pasando", escribió un joven venezolano con residencia en España al conocer la noticia del bombardeo. Poco después publicaba un video en el que aparecía llorando de emoción al enterarse del arresto de Maduro.

- Largas filas -

Las persianas color gris de los comercios permanecieron en su mayoría cerradas, pero ante largas filas de compradores nerviosos algunos supermercados decidieron abrir a medias, sin permitir la circulación dentro de las tiendas.

En el barrio tradicional de La Candelaria reina la tranquilidad, mientras que en otros usualmente bulliciosos son pocos los transeúntes en la calle.

Los bombardeos agarraron a Nelson Pabón, de 53 años, con "la nevera vacía". En las afueras de un abasto solo halla algunos alimentos para la semana, pero tiene "fe en Dios en que todo se va a normalizar pronto".