CHE alerta de posibles crecidas en barrancos y cauces menores por la previsión de lluvia intensa en Sistema Ibérico

La CHE alerta de posibles crecidas en barrancos y cauces menores por la previsión de lluvia intensa
ZARAGOZA, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado este martes 9 de septiembre avisos amarillos en el Sistema Ibérico, en las provincias de Teruel y Castellón, por riesgo de lluvias intensas de al menos 20 litros por metro cuadrado en una hora, lo que puede dar lugar a crecidas en barrancos y cauces menores.
Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos siempre seguir las recomendaciones de los servicios de protección civil, estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología 'www.aemet.es' y en el SAIH Ebro 'www.saihebro.com', así como en esta página web 'www.chebro.es' y en '@CH_Ebro'.
El pasado domingo 7 de septiembre, la AEMET envió una nota informativa anunciando que una vaguada atlántica en la península y Baleares, entre el domingo y el miércoles, originaría una creciente inestabilidad en el área Mediterránea, principalmente durante este lunes y martes, días 8 y 9, con chubascos y tormentas.
El lunes 8, los chubascos y tormentas afectaron a amplias zonas del tercio oriental de la Cuenca del Ebro, activándose por la mañana el aviso rojo por lluvias de la AEMET en la provincia de Tarragona, llegándose a producir acumulaciones de más de 60 litros por metro cuadrado en algún punto de esta provincia, y de más de 50 litros en el Pirineo.
Este martes, los avisos amarillos de la AEMET en la Cuenca del Ebro se centran en Teruel y Castellón.
Como recuerda la AEMET, "La incertidumbre inherente a este tipo de fenómenos complica la precisión de las zonas de mayor impacto, ya que ligeros cambios en la posición de la vaguada y en el viento de niveles bajos, pueden modificar la intensidad y la localización de las tormentas".
