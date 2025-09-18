Chebet y Kipyegon avanzan fácilmente a la final mundial de 5000 m

Las kenianas Beatrice Chebet, plusmarquista mundial, y Faith Kipyegon, icono del medio fondo, se clasificaron fácilmente este jueves para la final de 5000 metros del Mundial de atletismo de Tokio, donde ambas aspirarán a un doblete.

Chebet (24 años), que el sábado se impuso en los 10.000 metros, aspira a repetir los dos oros del fondo que consiguió el año pasado en los Juegos Olímpicos de París.

Aceleró en los últimos metros para llevarse la victoria en su serie de clasificación.

Chebet, ya plusmarquista mundial de 10.000 metros (28:54.14), estableció en julio en Eugene el récord del mundo de 5000 metros (13:58.06).

Kipyegon (31 años), que el martes ganó su cuarto oro mundial en 1500 metros, fue segunda este jueves en la otra serie con 14:56.71, superada únicamente por la etíope Gudef Tsegay (14:56.46), en un final donde las competidoras de cabeza entraron tranquilamente trotando en meta.

En caso de colgarse el oro el sábado, Kipyegon repetiría el doblete 1500-5000 metros que ya consiguió hace dos años en el Mundial de Budapest.

Estará en la final del sábado la española Marta García, pupila en Suiza del prestigioso preparador Thomas Dreissigacker y que fue cuarta en la segunda serie (14:56.96).

"Me he encontrado muy bien y he cumplido el objetivo, que era estar delante en todo momento, no tenerle miedo a esa clasificación y es lo que he hecho. Me quedo contento y ya estoy pensando en el sábado", aseguró la fondista leonesa de 27 años.

No pudo clasificarse por contra la otra española inscrita en esta prueba, Idaira García (15:11.16), decimoquinta en su serie.

La cubana Anisleidis Ochoa (15:31.35) fue penúltima en esa primera serie y quedó igualmente eliminada, aunque pudo establecer por lo menos un nuevo récord de su país.

dr/mcd