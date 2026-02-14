checa Karolina Muchova gana en Doha su primer WTA 1000

La checa Karolina Muchova (19ª del mundo) conquistó este sábado en Doha su primer WTA 1000, los torneos más prestigiosos del circuito después de los del Grand Slam, al sorprender a la canadiense Victoria Mboko (13ª) 6-4, 7-5.

La diestra de 29 años -diez años mayor que su rival en la final-, solo había cosechado un título a lo largo de su carrera, en 2019 en el WTA 250 de Seúl.

Finalista de Roland Garros en 2023, Muchova también se había quedado a las puertas del título en los WTA 1000 de Cincinnati en 2023 y de Pekín en 2024.

Gracias a su victoria de este sábado contra Mboko, la antigua N.8 del mundo remontará a la undécima posición del ranking WTA, justo detrás de Mboko, que integrará por primera vez el top-10 mundial a sus 19 años.

Dada a conocer con su inesperado título en el WTA 1000 de Montreal en 2025, la canadiense perdió su segunda final en dos meses, tras su derrota en enero en el WTA 500 de Adelaida contra la rusa Mirra Andreeva (7ª).