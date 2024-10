"checo" pérez aconseja a lawson ser más humilde tras incidente en gran premio de méxico

Ciudad de méxico, 27 oct (reuters) - sergio pérez aconsejó ser más humilde a liam lawson, considerado ampliamente como un potencial rival por su asiento en red bull de fórmula uno, después de que ambos chocaron el domingo en el gran premio de la ciudad de méxico.

Pérez, que esperaba recuperarse en casa tras una temporada que calificó de "terrible", mostró su frustración después de pelearse en la pista con Lawson de RB y dañar su coche.

El mexicano había subido al puesto 13 desde su posición 18 en la parrilla antes de recibir una penalización de cinco segundos por una salida en falso y volver a caer.

Pérez criticó la actitud de Lawson ya que el neozelandés tuvo incidentes similares con Fernando Alonso de Aston Martin en el Gran Premio de Estados Unidos de la semana pasada y con el argentino Franco Colapinto de Williams más tarde en la carrera de México.

"Tuve un gran comienzo, a pesar de la sanción por alinear mal, teníamos todo para salir adelante, lamentablemente estuvo el incidente con Lawson y eso nos lastimó mucho. Estaba fuera de la pista y se fue derecho como si no hubiera ningún coche, creo que podría haber evitado el incidente, por suerte lo vi y le abrí espacio, de lo contrario habría sido un choque tremendo", dijo Pérez a los periodistas.

"No hacía falta, nos perjudicamos en las dos carreras, él hizo lo mismo con Fernando, con Franco al final y no hay penalizaciones, así que tampoco es culpa suya. Creo que por la forma en la que ha llegado a la Fórmula Uno, no creo que tenga la actitud adecuada, tiene que ser un poco más humilde", agregó.

Lawson, de 22 años, reemplazó al retirado australiano Daniel Ricciardo por el resto de la temporada en RB, el equipo hermano de Red Bull, y recibió elogios del jefe de Red Bull, Christian Horner, la semana pasada cuando corrió del decimonoveno al noveno lugar.

Las malas actuaciones de Pérez en Red Bull han dejado abierta la posibilidad de que el triple campeón Max Verstappen pueda tener un nuevo compañero de equipo la próxima temporada, con Lawson visto como el principal contendiente.

Pérez reconoció que Lawson tiene hambre, pasión y mucho talento, pero también fue crítico con el joven.

"Lawson ha tenido demasiados incidentes, llegará un momento en que le puede costar demasiado. Creo que tiene que tener la actitud adecuada para decir: 'Mira, probablemente me estoy excediendo un poco'", señaló el piloto mexicano de 34 años. (Reporte de Janina Nuno Ríos. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)

Reuters