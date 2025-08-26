"Checo" Pérez dice que no tiene nada que demostrar y que solo quiere volver a disfrutar de la F1

Por Alan Baldwin

LONDRES, 26 ago (Reuters) - Sergio "Checo" Pérez dijo el martes que no tiene nada que demostrar y que quiere volver a disfrutar de correr, después de que Cadillac anunció el regreso del mexicano a la Fórmula Uno la próxima temporada.

Pérez, de 35 años, no compite desde que fue descartado por Red Bull al final de la temporada 2024, cuando todavía le quedaban dos años de contrato.

El piloto mexicano habló de su ilusión en el proyecto de Cadillac con su compañero de equipo Valtteri Bottas, y también señaló los continuos problemas de Red Bull sin él.

"Mi principal objetivo es disfrutar (de nuevo)", dijo Pérez a periodistas en una videollamada con Bottas al lado. "Quiero volver a disfrutar y este proyecto me devuelve esa ilusión. No podía permitirme dejar la F1 como la dejé y por eso vuelvo con este nuevo proyecto".

"Checo" terminó a 285 puntos de su compañero de Red Bull, el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen, en 2024, y fue el único piloto de los cuatro primeros equipos en la clasificación que no ganó ninguna carrera.

Verstappen ha tenido dos compañeros este año y el piloto neerlandés ha sumado 187 de los 194 puntos de Red Bull en 14 carreras, en las que el equipo también ha sustituido al director Christian Horner.

"Cuando ves la cantidad de puntos que han conseguido (sus sustitutos) no creo que tenga nada que demostrar en ese sentido", dijo Pérez.

Por su parte, Bottas sostuvo que no habrá rivalidad entre ambos. "Estamos aquí para trabajar juntos. No tenemos que demostrarnos nada el uno al otro. Tengo respeto por Checo, sé que él tiene respeto por mí, así que estamos en esto juntos y vamos a darlo todo por el equipo", remarcó.

