El seleccionador de Argentina, Michael Cheika, aseguró este domingo que el pase a los cuartos de final del Mundial de rugby va a liberar de un peso a los jugadores y que la mentalidad de Los Pumas será diferente para los cruces.

La victoria 39-27 frente a una combativa Japón, este domingo en Nantes, clasifica a Argentina como segunda del grupo D y en cuartos se medirá a Gales, el próximo sábado en Marsella (15h00 GMT).

"A medida que avanzas en el torneo tienes que mejorar. Una cosa que hicimos hoy es que anotamos algunos tries, tenemos algunos más en nuestro haber. Nuestra defensa no fue tan buena como lo fue anteriormente y, en cierto modo (el partido) fue un intercambio de tries", analizó el técnico australiano.

"Lo que cambia ahora es la mentalidad. Si miras a la multitud que vino aquí hoy, tantos argentinos que han juntado sus ahorros y vienen para esta semana y la semana que viene... creo que los jugadores han sentido un poco de esa presión. Podemos mejorar para la próxima semana y tener quizás una oportunidad" frente a los galeses, añadió.

El gran protagonista del partido fue el wing Mateo Carreras, autor de tres tries. "Es el premio al trabajo duro de todo el equipo esta semana".

"Vinimos a clasificar a los cuartos de final (...) Estamos muy contentos por haber clasificado y ahora tenemos que seguir trabajando duro. Somos el equipo que queremos ser. Ahora hay que seguir construyendo, tenemos mucho por mejorar y aprender. Seguimos aquí y hay que mirar hacia adelante", añadió el ala.

El capitán Julián Montoya declaró que el equipo demostró lo que quiere ser: "Un equipo que lucha y pelea por todo".

"Queremos ganar cada partido. Comenzamos el Mundial jugando de la manera que no queríamos que suceda. Estábamos decepcionados por como jugamos el primer partido. A partir de allí fueron todos partidos eliminatorios. Le ganamos a Samoa, a Chile y hoy también. Es un partido a la vez, ahora se vienen los cuartos de final y será una semana corta. Antes vamos a disfrutar este triunfo con el grupo, la familia y nuestro país", agregó.

Precisamente, el hooker tuvo palabras de agradecimiento para todos los hinchas argentinos que están siguiendo a Los Pumas en Francia. "Fue increíble el apoyo que tuvimos y lo ruidosos que fueron alentándonos, como si fuésemos locales. También a los que nos apoyaron desde casa, significa mucho para nosotros".

Mcd/iga