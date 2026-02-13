Chelsea avanza a octavos de FA Cup con triplete de Neto

El Chelsea avanzó con comodidad a octavos de la Copa inglesa tras su goleada 4-0, con tres goles de Pedro Neto, en la cancha del modesto Hull City, antiguo club del actual técnico Blue Liam Rosenior.

Además de los tres goles del volante portugués, marcó un gol el delantero brasileño Estevão.

Rosenior, de 41 años, era seguidor del Hull de niño, fue jugador del club y su entrenador durante dos temporadas.

"Este club significa mucho no sólo para mí sino también para mi familia por muchas razones", dijo Rosenior. "Espero que asciendan a la Premier League este año".

Desde la llegada de Rosenior procedente del Estrasburgo francés, en sustitución de Enzo Maresca, el Chelsea ha ganado ocho partidos de once entre todas las competiciones.

El otro partido de los dieciseisavos adelantado este viernes, entre dos equipos del Championship, la segunda inglesa, el Wrexham derrotó 1-0 al Ipswich.

El club galés, propiedad de los actores de Hollywood Ryan Reynolds y Rob Mac, se mete en octavos por primera vez desde la temporada 1996-97.