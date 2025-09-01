Chelsea cede al senegalés Nicolas Jackson al Bayern de Múnich

El atacante senegalés Nicolas Jackson fue finalmente cedido por el Chelsea al Bayern de Múnich por una temporada con opción de compra, después de un embrollo de más de 48 horas, con varios giros de guión en las negociaciones.

Los dos clubes habían cerrado un primer acuerdo el viernes para esta cesión.

Jackson, de 24 años, llegó a Múnich el sábado para pasar el reconocimiento médico, pero el club londinense cambió de opinión después de la lesión de su delantero Liam Delap.

El director deportivo del Bayern indicó ese sábado que el club debía devolver a Jackson a Londres, pero el jugador y su entorno decidieron quedarse en Alemania, con la esperanza de presionar en favor de la operación.

El regreso al Chelsea de Marc Guiu, cedido en el Sunderland, dio un margen de maniobra a los Blues, que dieron finalmente luz verde a la cesión.

El coste de la operación no fue revelado, pero según medios alemanes e ingleses el Bayern desembolsa 16,5 millones de euros (US$19,3 millones) por esta temporada de cesión y si activa la opción de compra tendrá que añadir 65 millones de euros (US$76 millones), para un contrato que duraría entonces hasta 2031.

Según Bild, la opción de compra tendrá una activación automática si se cumplen una serie de condiciones en esta campaña.

Jackson llegó al Chelsea a mediados de 2023. En el ataque del Bayern complementará a la estrella Harry Kane y a otra figura llegada a Múnich desde la Premier League, el colombiano Luis Díaz.

Por su parte, el Chelsea traspasó además este lunes al defensa inglés Ben Chilwell al Estrasburgo francés, con el que firmó hasta 2027.

