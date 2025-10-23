Chelsea destroza al Ajax (5-1) con protagonismo sudamericano

El Chelsea se dio un festín goleador en casa contra el Ajax de Ámsterdam (5-1), este miércoles en la 3ª fecha de la Champions, en un partido con protagonismo sudamericano por parte de los Blues.

El conjunto londinense regaló una goleada al público que acudió a Stamford Bridge a pesar de la lluvia sobre la capital británica, que deja al Chelsea en el top-8 de la liguilla de 36 equipos que disputa el pase a octavos de la máxima competición europea.

Por contra, el Ajax sigue sumido en el abismo de la tabla, derrotado una vez más como anteriormente ante Inter de Milán (2-0) y Olympique de Marsella (4-0).

El conjunto neerlandés, con 4 Orejonas en sus vitrinas, jugó con un hombre menos desde el minuto 15 por la expulsión de Kenneth Taylor.

El capitán argentino Enzo Fernández (45', 3-1) y el prodigio brasileño Estevao (45+6, 4-1), de 18 años, convirtieron sendos penales que ellos mismos habían provocado.

También vieron puerta el delantero español Marc Guiu (18', 1-0), el ecuatoriano Moisés Caicedo (27', 2-0), y el joven delantero inglés Tyrique George (48', 4-1).

Una victoria sustentada en sus 'Kids' que da confianza al Chelsea para el futuro. En su próximo duelo de Champions visitará al Qarabag de Azerbaiyán.

jta/iga/dr