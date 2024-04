Chelsea: Enzo Fernández pasa por el quirófano y se perderá el resto de la temporada

LONDRES (AP) — Enzo Fernández se perderá lo que resta de la temporada con el Chelsea tras pasar por el quirófano por una lesión.

En un parte médico publicado en sus perfiles en redes sociales el viernes, el club de la Premier League inglesa explicó que el mediocampista argentino, de 23 años, “ha sido operado con éxito de un problema en la ingle y ahora comenzará un periodo de rehabilitación”.

Se espera que el internacional argentino esté recuperado para la Copa América que se disputará en Estados Unidos en junio y julio.

“Necesitaba hacerme esta cirugía, ya que venía arrastrando el dolor por aproximadamente seis meses”, dijo Fernández en un mensaje publicado en sus redes sociales. "Era algo que podía evitar mientras me trataba constantemente con inyecciones y medicamentos. Pero hace unas cuantas semanas el dolor empezó a ser cada vez más intenso, sin que nada de esto haga efecto, y fue peor ya que entrenaba y jugaba con molestia, pero no quería dejar de estar en los partidos que tenía”.

Fernández jugó 67 minutos de la contundente derrota de Chelsea por 5-0 ante Arsenal el martes por la Liga Premier.

“Siente el dolor y siente las limitaciones debido al problema”, dijo el viernes Mauricio Pochettino, el técnico de Chelsea, un día antes del partido contra Aston Villa.

"Lo más importante es solucionarle el problema. Si no se siente bien, no puede rendir debido a la situación, no es bueno ni para él, ni para el equipo, ni para el club”, añadió el estratega argentino.

El centrocampista se convirtió en el fichaje más caro de la liga con su llegada al Chelsea, procedente del Benfica portugués, por 106,7 millones de libras (131,4 millones de dólares) el año pasado.

Pero el campeón mundial de 2022 no ha podido lograr grandes éxitos con el club londinense, que pasa otra decepcionante temporada bajo la propiedad de Todd Boehly y Clearlake Capital.

A pesar de haber gastado más de 1.000 millones de dólares en fichajes desde que adquirieron el Chelsea en 2022, el club, que conquistó grandes títulos con Roman Abramovich al mando, ha experimentado un rápido declive.

La derrota contra Arsenal fue la 11ma de la temporada y supuso un nuevo revés para las esperanzas de Pochettino, de clasificarse para competiciones europeas el próximo año.

Fernández fue una de las estrellas de Argentina en el Mundial de Qatar, donde fue elegido mejor jugador joven del torneo.

Argentina aspira a ganar una nueva Copa América consecutiva tras imponerse en la última edición del torneo en 2021.