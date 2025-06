Chelsea evalúa en el Mundial de Clubes si está de nuevo en la élite

Tras asegurarse el regreso a la Liga de Campeones la próxima temporada, el Mundial de Clubes servirá de medidor definitivo para confirmar si el Chelsea ha vuelto a la élite del fútbol internacional tras casi cuatro años sin grandes títulos, pese al enorme desembolso hecho en fichajes por los londinenses.

Con su triunfo en el último partido de la Premier League frente al Nottingham Forest, el equipo dirigido por el italiano Enzo Maresca se aseguró el boleto a la próxima Champions tras dos años de ausencia de la máxima competición de clubes de Europa.

Cuatro días más tarde conquistó la Conference League frente al Betis, convirtiéndose en el primer club en ganar todas las competiciones europeas, cuatro años después de levantar su segunda Liga de Campeones, en 2021.

Fue precisamente ese título el que dio la oportunidad a los Blues de participar en el nuevo Mundial de Clubes organizado por la FIFA, un torneo que medirá ahora su verdadero nivel.

Contra viejos conocidos -

Por el momento, el azar ha deparado un inicio en la competición en principio asequible, en un Grupo D contra Los Ángeles FC, el último en llegar al torneo tras ganar un repechaje ante el América mexicano para reemplazar a otro mexicano, el León, que había sido descalificado.

Después de ese arranque en Atlanta el lunes, el Chelsea pondrá rumbo al norte para jugar sus otros dos partidos del grupo, contra el Flamengo y el Esperance de Túnez, ambos en Filadelfia.

En principio, el Chelsea es claro favorito en un grupo en el que el Flamengo, campeón de la Libertadores en 2022, es su principal rival y que está entrenado por un exlateral del propio equipo londinense, Filipe Luis.

Los Ángeles FC cuenta en sus filas con un exatacante del Chelsea, el francés Olivier Giroud, que a sus 38 años no es titular fijo, mientras que el Esperance ganó ocho de las nueve últimas ligas tunecinas pero parece de entrada el más débil del grupo.

El Chelsea sabe ya lo que es ser campeón del mundo, en el anterior formato reducido a siete participantes. Fue en 2022, cuando se impuso al Palmeiras en la final.

Delap como novedad -

Como novedad para el torneo, los Blues tendrán a Liam Delap, contratado desde el recién descendido Ipswich Town, en una operación de unos US$41 millones, en la que el Chelsea ganó la partida al Manchester United, que también estaba interesado.

Delap, hijo del exjugador Rory Delap, se formó en la escuela de jóvenes talentos del Manchester City, como otra de las figuras del Chelsea, Cole Palmer.

Ese último se perdió la gira de pretemporada del Chelsea en Estados Unidos el año pasado y Maresca confía mucho en su éxito en el país norteamericano en las próximas semanas.

"Palmer está entre los mejores jugadores de élite que pueden producir algo en cualquier momento, crear algo de la nada", advirtió el entrenador italiano. - Maresca, bajo la lupa - Vencer al Betis en Polonia le dio a Maresca su primer trofeo como entrenador del Chelsea, y una buena actuación en los Estados Unidos sería otra señal de que los Blues están avanzando en la dirección correcta. "(Los críticos) estaban diciendo que no éramos capaces de ganar porque somos demasiado jóvenes, porque no tenemos experiencia", dijo Maresca tras asegurar el cuarto lugar en la Premier League. "Desafortunadamente para ellos, todos estaban equivocados", sonrió. Aunque no está de entrada entre los principales favoritos, el Chelsea sí parece estar en el grupo de 'outsiders', capaces de sorprender y llegar lejos. Con los fans no completamente convencidos por el fútbol de posesión de Maresca e incluso Palmer diciendo que estaba "harto" de que el balón fuera de lado a lado en la final de la Conference League, otro trofeo podría ayudar a calmar cualquier tensión acumulada por esa cuestión en el sudoeste de Londres.