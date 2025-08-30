Chelsea ficha al argentino Garnacho procedente del Manchester United

Chelsea confirmó este sábado la llegada de Alejandro Garnacho, fichado por cerca de US$54 millones, según la prensa británica, procedente del Manchester United, donde el joven extremo argentino vivió un declive casi tan rápido como su eclosión.

El atacante de 21 años, de velocidad de regates endiablados, firmó por siete temporadas con los 'Blues', hasta 2032, precisó el club londinense.

En el Manchester United, al que llegó procedente del Atlético en 2020, el jugador nacido en Madrid protagonizó unos inicios prometedores. Pero la aventura no tuvo un final feliz a partir de la final de la Europa League perdida en mayo contra el Tottenham.

Suplente en aquel partido en San Mamés (Bilbao, España), el extremo no ocultó su enfado luego de haber jugado apenas una veintena de minutos. El DT Ruben Amorim tomó nota de la crítica y lo apartó del grupo en el verano europeo y para el inicio de la temporada 2025-2026.

En el Chelsea competirá por un puesto con el extremo izquierdo Jamie Gittens, jugador inglés de 21 años fichado en julio procedente del Borussia Dortmund.

El club de Stamford Bridge puso 40 millones de libras esterlinas sobre la mesa para hacerse con el internacional argentino, según medios ingleses.

"Es un momento increíble para mi familia y para mí unirme a este grandísimo club", afirmó Garnacho. "Vi el Mundial de Clubes y es especial unirme a los campeones del mundo, ¡somos el mejor equipo del mundo!", proclamó el jugador, que marcó 26 goles en 144 partidos con el United.

Durante el presente 'mercato' los 'Blues' se han mostrado especialmente activos con las llegadas de Joao Pedro (Brighton), Estevao (Palmeiras) y Liam Delap (Ipswich). También dejó salir a jugadores como Noni Madueke (Arsenal), Joao Felix (Al-Nassr), Marc Guiu (cedido al Sunderland) y Christopher Nkunku (AC Milan).

