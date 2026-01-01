Chelsea: Fin del ciclo Maresca

Dos logros que Chelsea resaltó en el comunicado oficial en el que anuncia el alejamiento de Maresca, quien tras el empate en dos goles como local frente al Bournemouth del martes por la decimonovena jornada de la Premier League anticipaba sus intenciones de dar un paso al costado

"Chelsea y el técnico Enzo Maresca se separan", informó el club en el comunicado en el que destaca que "durante su paso, Enzo llevó al equipo a conquistar la Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA, logros que pasan a formar parte fundamental de nuestra historia reciente y que le agradecemos"

"Con el objetivo de pelear en los cuatro frentes que afrontamos, entre ellos la clasificación a la próxima Champions, con Maresca llegamos a la conclusión que un cambio podría darle al plantel una posibilidad de enderezar el rumbo en esta temporada", agrega la nota

"Le deseamos lo mejor para el futuro", concluye el comunicado de Chelsea, que marcha quinto en la Premier League, a 15 puntos del líder Arsenal y que el domingo visitará por la vigésima fecha al escolta Manchester City, del DT español Josep Guardiola, que se ubica a cinco unidades de los "Gunners" de su compatriota y ex auxiliar Mikel Arteta

También Maresca fue ayudante de campo en el City del ex DT del Barcelona antes de iniciar su carrera "solista" en Parma en mayo de 2021, siendo despedido en noviembre de ese mismo año, tras lo cual retomó sus antiguas funciones junto a Guardiola

A mediados de 2023, tomó las riendas de Leicester y lo condujo de regreso a la Premier League un año después, tras lo cual desembarcó en Chelsea en junio de 2024 con un contrato hasta 2029, con opción a un año más

En la actual edición de la Champions, el equipo londinense se ubica en el decimotercer puesto de la fase de Liga y estaría logrando la posibilidad de disputar un repechaje por un pasaje adicional a los octavos de final del torneo continental en el que también lidera el Arsenal con puntaje ideal tras haber ganado los seis partidos que disputó

La salida de Maresca sorprende por el momento y por el contexto, pero parece ser fruto de las tensiones internas entre la dirigencia de los "Blues" y el entrenador italiano, cuestionado por los aficionados en los últimos partidos disputados en Stamford Bridge

El empate con Bournemouth el martes en ese escenario pareció ser la gota que rebalsó el vaso y generó un cortocircuito con los dirigentes, que le dieron tiempo hasta fines de enero para elevar el nivel del equipo, sugerencia que Maresca rechazó al expresar su disponibilidad para dar un paso al costado, cansado de las injerencias en su gestión

Un triunfo en los últimos siete partidos disputados en la Premier completan el panorama que explica las razones de este "divorcio" tanto como las declaraciones del entrenador a mediados de diciembre cuando dijo haber vivido sus "peores 48 horas" desde su arribo al club, mensaje interpretado como una crítica a la visión del copropietario Behdad Eghbali

En favor del italiano hay que destacar que logró la clasificación a la actual Champions con el plantel más joven en la historia de la Premier, objetivo que le garantizó ingresos vitales para la economía y las finanzas del club, así como la identidad de juego que le imprimió al equipo junto con una mentalidad ganadora

Por esas razones, sus jugadores se habían encolumnado detrás del entrenador que arribo para reemplazar al argentino Mauricio Pochettino, hoy conductor de la selección de fútbol de Estados Unidos, y que se despide saliendo por la puerta grande, dando paso a la danza de nombres que suenan para sustituirlo

Entre ellos se destaca el británico Liam Rosenior, actualmente en Racing de Estrasburgo, su compatriota Oliver Glasner, actualmente en Crystal Palace, el español Cesc Fabregas, de gran campaña en Como, y los italianos Roberto De Zerbi, que desembarcó en Olympique de Marsella luego de dos buenas temporadas en Brighton & Hove Albion, y Francesco Farioli, al frente del plantel del Porto. (ANSA)