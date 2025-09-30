Chelsea gana 1-0 al Benfica en el regreso de Mourinho a Stamford Bridge

El Chelsea se impuso este martes 1-0 al Benfica en la segunda jornada de la fase de liguilla de la Champions, un partido especial para el nuevo técnico de los portugueses, José Mourinho, que regresaba a Stamford Bridge.

El exentrenador de los Blues vio cómo los suyos se inclinaban por un solitario gol, anotado contra su portería por el defensa colombiano Richard Ríos (18), que empujó involuntariamente hacia el fondo de la red un centro raso del argentino Alejando Garnacho.

El resultado permite a los Blues sumar su primera victoria en la presente Liga de Campeones, tras haber arrancado la campaña europea con derrota 3-1 en la cancha del Bayern Múnich.

