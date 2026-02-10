Chelsea pierde ventaja de dos goles y empata 2-2 con Leeds en la Liga Premier

Chelsea desperdició una ventaja de dos goles en casa y terminó empatando el martes 2-2 con el Leeds en la Liga Premier, mientras que Liam Rosenior perdió puntos por primera vez desde que asumió como entrenador en Stamford Bridge.

Lukas Nmecha y Noah Okafor sellaron la remontada para Leeds, lo que asestó un golpe a las esperanzas de Chelsea de clasificar a la Liga de Campeones.

Con dos penales de Joao Pedro y Cole Palmer parecía que le daría la quinta victoria consecutiva en la liga a Rosenior. Pero el Chelsea fue sorprendido por dos goles del Leeds en un lapso de seis minutos y tuvo que conformarse con un punto.

Tottenham está siendo arrastrado a una batalla por el descenso después de una derrota en casa por 2-1 ante Newcastle.

La presión está aumentando sobre el entrenador Thomas Frank, cuyo equipo aún no ha ganado un partido de liga en 2026.

Newcastle puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas en la liga. Jacob Ramsey anotó el tiro ganador a los 68 minutos en el Estadio del Tottenahm Hotspur.

Malick Thiaw adelantó a Newcastle en el tiempo de descuento de la primera mitad.

Archie Gray dio esperanzas a los Spurs al 64, pero Ramsey aseguró los puntos para el visitante poco después.

Bournemouth anotó dos veces en un lapso de tres minutos para remontar un gol en contra y vencer 2-1 al Everton en el Hill Dickinson Stadium.

El penal de Iliman Ndiaye antes del descanso dio la ventaja al equipo local, pero Rayan empató al 61 y Amine Adli anotó el gol de la victoria tres minutos después.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes