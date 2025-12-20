Chelsea reacciona en Newcastle y logra empatar 2-2

El Chelsea reaccionó este sábado en Newcastle tras ir perdiendo 2-0 y salvó un empate 2-2 durante la 17ª jornada de Premier League.

Un doblete del ariete alemán Nick Woltemade (4', 20') puso a las Urracas por delante, pero los londinenses reaccionaron en la segunda mitad, con goles de Reece James (49') y Joao Pedro (66').

La última media hora del partido estuvo animada por ocasiones en ambas porterías, siendo las más claras para los locales, que contaron con una gran volea de Harvey Barnes (85').

El punto resulta insuficiente para los objetivos de ambos equipos: el Chelsea (4º, 29 pts) podría quedar relegado a 10 unidades del líder Arsenal (36 pts), si los Gunners vencen este sábado contra el Everton, mientras que el Newcastle se mantiene en mitad de tabla (11º, 23 pts).