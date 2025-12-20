Chelsea se recupera y empata 2-2 ante Newcastle en la Liga Premier

Chelsea se recuperó después de que concedió dos goles tempranos de Nick Woltemade para empatar el sábado 2-2 con Newcastle en la Premier League, con tantos de João Pedro gracias a una rara asistencia del portero.

Robert Sánchez lanzó un despeje largo hacia Pedro, quien cabeceó el balón hacia adelante y terminó recogiéndolo él mismo después de que Fabian Schar resbalara. Pedro remató por debajo del portero de Newcastle, Aaron Ramsdale, para asegurarle al Chelsea un punto a los 66 minutos.

Woltemade puso al Newcastle 2-0 arriba al anotar desde corta distancia después de cuatro minutos y luego al desviar un centro de Anthony Gordon a los 20.

Reece James inició la remontada de Chelsea al curvar un tiro libre que entró tras golpear el poste a los 49.

Chelsea se ubica cuarto y redujo su diferencia con el Arsenal a siete puntos antes de que el líder enfrente más tarde al Everton. Newcastle perdió la oportunidad de escalar a la mitad superior de la clasificación.

Hay ocho partidos en total el sábado, incluyendo el duelo de Manchester City, que está en segundo lugar a dos puntos detrás del Arsenal, recibiendo al West Ham y al Liverpool visitando al Tottenham.



