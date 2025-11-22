Chelsea vence 2-0 a Burnley y recorta distancia con el Arsenal, líder de la Liga Premier
Chelsea redujo la diferencia con el Arsenal, líder de la Liga Premier, a tres puntos al vencer el sábado 2-0 al Burnley.
Pedro Neto y Enzo Fernández anotaron en Turf Moor y el Chelsea se movió provisionalmente al segundo lugar.
Arsenal enfrenta el domingo al Tottenham y el Manchester City puede recuperar el segundo puesto cuando juegue más tarde contra el Newcastle.
Neto adelantó a Chelsea a los 37 minutos con su segundo gol en el mismo número de partidos y su cuarto de la temporada.
Fernández aseguró la victoria al 88 con un disparo a ras desde dentro del área.
Burnley se mantuvo un lugar por encima de la zona de descenso en el puesto 17, pero podría ser arrastrado a los últimos tres dependiendo de los resultados de la jornada.
West Ham, en el puesto 18, enfrenta más tarde al Bournemouth, y Nottingham Forest, en el puesto 19, visitará el campo del campeón defensor Liverpool.
