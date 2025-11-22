LA NACION

Chelsea vence 2-0 a Burnley y recorta distancia con el Arsenal, líder de la Liga Premier

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Chelsea vence 2-0 a Burnley y recorta distancia con el Arsenal, líder de la Liga Premier
Chelsea vence 2-0 a Burnley y recorta distancia con el Arsenal, líder de la Liga PremierMartin Rickett - PA

Chelsea redujo la diferencia con el Arsenal, líder de la Liga Premier, a tres puntos al vencer el sábado 2-0 al Burnley.

Pedro Neto y Enzo Fernández anotaron en Turf Moor y el Chelsea se movió provisionalmente al segundo lugar.

Arsenal enfrenta el domingo al Tottenham y el Manchester City puede recuperar el segundo puesto cuando juegue más tarde contra el Newcastle.

Neto adelantó a Chelsea a los 37 minutos con su segundo gol en el mismo número de partidos y su cuarto de la temporada.

Fernández aseguró la victoria al 88 con un disparo a ras desde dentro del área.

Burnley se mantuvo un lugar por encima de la zona de descenso en el puesto 17, pero podría ser arrastrado a los últimos tres dependiendo de los resultados de la jornada.

West Ham, en el puesto 18, enfrenta más tarde al Bournemouth, y Nottingham Forest, en el puesto 19, visitará el campo del campeón defensor Liverpool.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

LA NACION
Más leídas
  1. El megaevento detrás del récord de ocupación hotelera en la Ciudad que moverá US$50 millones
    1

    El megaevento detrás del récord de ocupación hotelera en la Ciudad que moverá US$50 millones

  2. El empresario que sirve de hilo para unir los negocios en la Agencia de Discapacidad
    2

    El empresario que sirve de hilo para unir los negocios en la Andis desde el kirchnerismo a la actualidad

  3. El inesperado repliegue de EE.UU. que obliga a reforzarse a uno de los países más expuestos a la amenaza rusa en Europa
    3

    Rumania: el inesperado repliegue de EE.UU. que obliga a reforzarse a uno de los países más expuestos a la amenaza rusa en Europa

  4. Renunció a una automotriz alemana por el sueño de su vida y hoy tiene una empresa donde diseña las máquinas del futuro
    4

    “Sacrifiqué plata”: renunció a una automotriz alemana por el sueño de su vida y hoy tiene una empresa donde diseña las máquinas del futuro

Cargando banners ...