Chelsea vence 2-0 a Burnley y recorta distancia con el Arsenal, líder de la Liga Premier

Chelsea redujo la diferencia con el Arsenal, líder de la Liga Premier, a tres puntos al vencer el sábado 2-0 al Burnley.

Pedro Neto y Enzo Fernández anotaron en Turf Moor y el Chelsea se movió provisionalmente al segundo lugar.

Arsenal enfrenta el domingo al Tottenham y el Manchester City puede recuperar el segundo puesto cuando juegue más tarde contra el Newcastle.

Neto adelantó a Chelsea a los 37 minutos con su segundo gol en el mismo número de partidos y su cuarto de la temporada.

Fernández aseguró la victoria al 88 con un disparo a ras desde dentro del área.

Burnley se mantuvo un lugar por encima de la zona de descenso en el puesto 17, pero podría ser arrastrado a los últimos tres dependiendo de los resultados de la jornada.

West Ham, en el puesto 18, enfrenta más tarde al Bournemouth, y Nottingham Forest, en el puesto 19, visitará el campo del campeón defensor Liverpool.

