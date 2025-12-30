Chelsea vuelve a tropezar con empate en casa ante el Bournemouth

El Chelsea volvió a tropezar, esta vez con un empate 2-2 en casa contra el Bournemouth, el martes en la decimonovena jornada de la Premier League

Los Blues cierran así un mes muy decepcionante, en el que solo sumaron un triunfo en siete partidos ligueros

Estaba en el podio de la Premier League y parecía candidato al título, pero en diciembre los campeones mundiales solo pudieron ganar a un rival (Everton), empatar tres partidos y perder dos

Son quintos en la tabla, fuera de la zona Champions, a la espera del resto de partidos de esta decimonovena jornada

La defensa volvió a ser el talón de Aquiles del equipo de Enzo Maresca

El Bournemouth se adelantó en el minuto 6 con un gol de David Brooks y el Chelsea dio luego la vuelta al marcador por medio de un penal obtenido por Estevão y marcado por Cole Palmer (15'), y por un tiro a la escuadra del argentino Enzo Fernández (23')

El gol del empate 2-2 definitivo lo firmó el neerlandés Justin Kluivert en el 27

El marcador ya no se movió más, a pesar de que el Chelsea dispuso de numerosas ocasiones en la segunda parte

El Bournemouth, que estaba en el podio en octubre, se ha venido abajo desde entonces y ahora es decimoquinto, después de una racha de diez partidos sin ganar (cinco derrotas y cinco empates)