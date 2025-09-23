Chelsea y Liverpool sufren pero avanzan en Copa de la Liga inglesa

Chelsea tuvo que remontar ante Lincoln City, un equipo de tercera división (2-1), y el Liverpool precisó de un gol tardío de Hugo Ekitike contra Southampton (segunda división) para clasificarse este martes a octavos de la Copa de la Liga inglesa.

Fulham tampoco lo tuvo fácil para deshacerse del Cambridge (4ª categoría), y el Burnley dijo adiós tras caer 2-1 ante el Cardiff (3ª).

Entre los clubes de la Premier League, sólo el Brighton hizo honor a su superioridad sobre el papel aplastando 6-0 al Barnsley, con cuatro goles del paraguayo Diego Gómez.

Al igual que el Chelsea, el Liverpool jugó con numerosos suplentes habituales ante el Southampton.

El flamante fichaje, Alexander Isak, marcó su primer gol con los Reds en el minuto 43, y Ekitike firmó el segundo en el 85.

El delantero francés, que había entrado en lugar de Isak al descanso, se quitó su camiseta para celebrar su gol, lo que le costó la expulsión por segunda amarilla.

-- 3ª ronda de la Copa de la Liga inglesa:

Martes 16 de septiembre

Sheffield W. (D2) - (+) Grimsby Town (D4) 0 - 1

(+) Brentford - Aston Villa 1 - 1 penales

(+) Crystal Palace - Millwall (D2) 1 - 1 penales.

Miércoles 17 de septiembre

(+) Swansea (D2) - Nottingham Forest 3 - 2

Martes 23 de septiembre

Lincoln City (D3) - (+) Chelsea 1 - 2

(+) Wolverhampton - Everton 2 - 0

Burnley - (+) Cardiff City (D3) 1 - 2

(+) Wrexham (D2) - Reading (D3) 2 - 0

Wigan (D3) - (+) Wycombe Wanderers (D3) 0 - 2

Barnsley (D3) - (+) Brighton 0 - 6

(+) Fulham - Cambridge United (D4) 1 - 0

(+) Liverpool - Southampton (D2) 2 - 1

Miércoles 24 de septiembre

Tottenham - Doncaster Rovers

Huddersfield - Manchester City

Newcastle - Bradford City

Port Vale - Arsenal

./bds/jta/iga/ag