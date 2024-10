Chencho Corleone: “Busco que la gente se pueda identificar, que la gente pueda conectar”

Ciudad de méxico (ap) — después de años de colaboraciones exitosas, chencho corleone tiene un primer álbum: “solo”.

A finales de la década de 1990, Corleone creó el dúo Plan B con su primo Maldy con quien lanzó temas como “Fanática Sensual”, “Mi vecinita” y “Pal piso”. El dúo colaboró con artistas como Daddy Yankee, Tito el Bambino y Yandel, pero se separaron en 2018. Corleone debutó como solista al año siguiente con “Impaciente” al lado de Mijy Woodz, en su faceta solista ha colaborado con Rauw Alejandro, Natti Natasha, Myke Towers y Wisin. “Sólo” es su primer álbum en solitario.

El nombre artístico de Chencho Corleone le surgió desde pequeño cuando le decían Chencho. Años después, al colaborar con Tito el Bambino en “A que no te atreves”, Bambino lo llamó en ese tema Corleone y la gente lo comenzó a identificar así. Al comenzar su etapa solista decidió adoptar su nombre completo como Chencho Corleone, un apellido que comparte con el personaje de Vito Corleone en “El padrino”.

La portada de “Solo” muestra un rostro difuminado sobre un fondo azul, con un corte de cabello similar al de Corleone. Es obra del artista plástico Lucindo Fidalgo. Corleone dijo que quería algo “diferente y único” para esta producción.

Desde su lanzamiento a mediados de septiembre, una de las canciones de “Solo” que han permanecido en las listas de popularidad es “Lo caro y lo bueno”, que acumula millones de escuchas en YouTube y Spotify. En ella, Corleone fusiona reggaetón y cumbia para un sonido moderno.

“Dedicada para las mujeres que les gustan las cosas buenas, las mujeres que se han sacrificado para tener lo de ellas”, dijo en entrevista en Ciudad de México. “Muchas veces busco en cuestión de letras que la gente se pueda identificar, que la gente pueda conectar con la canción y es una canción que ha conectado mucho”.

En el álbum vuelve a colaborar con Rauw Alejandro en “Dolida”.

“Con Rauw siempre hemos tenido muy buena química, siempre que nos metemos al estudio salen grandes cosas, la canción de ‘El Efecto’ fue un palo, la de ‘Desesperados’ también”, señaló Corleone. “Siento que la gente estaba esperándolo en este álbum”.

Otro de sus invitados es Jay Wheeler en “Cinco estrellas”, una canción producida por los Luny Tunes.

“Jay Wheeler es una de las voces de este género, que es una voz fresca, que yo entendía que podíamos hacer grandes cosas”, señaló.

El video de “Cinco estrellas” fue filmado en Orlando, Florida, con Wheeler. Es su más reciente lanzamiento audiovisual.

“Para ese momento, Jay Wheeler, estaba a punto de su pareja de dar a luz, entonces no quería estar un poquito lejitos y nosotros cogimos y fuimos allá”, dijo.

Corleone planea otros videos de “Dolida”, “Sí, ajá” que canta con Bryant Myers, y “District” con Jowell & Randy.

“Como estamos en un mundo de tanto contenido, nosotros le hicimos el video a todas las canciones”, dijo Corleone quien agregó que no son visualizadores clásicos, sino que en ellos hay acciones, los lugares cambian y las cosas se mueven. “Yo no diría que es solamente un visualizer, porque en sí yo estoy cantando a la cámara, incluso utilizamos una cámara que es como un robot que se mueve de diferentes maneras”.

En “Humo”, una de las últimas canciones del álbum, contó con la participación del astro mexicano Peso Pluma.

“Salió una entrevista, no sé si vieja o nueva, que él había dicho que quería colaborar conmigo”, dijo. “Lo mejor de todo es que he tenido la oportunidad de cantarla con él en vivo, fui parte del show de Las Vegas, el de Phoenix también, algo especial porque no lo dejamos solamente en el estudio, sino que lo llevamos a la tarima”.

En noviembre, Corleone volverá a México como parte de la gira de “Solo”. Pero antes participará en la ceremonia de los Premios Billboard De La Música Latina 2024 en los que presentará en vivo “Lo caro y lo bueno”.

AP