Cheptegei correrá su primer maratón en diciembre en Valencia

El ugandés Joshua Cheptegei, vigente campeón olímpico de 5.000 metros y vigente doble campeón mundial de 10.000 metros, debutará en el maratón a principios de diciembre en Valencia (España), anunció su equipo este domingo.

"Mi prioridad el próximo año será la pista, con los Juegos Olímpicos de París", precisó Cheptegei (26 años), según palabras recogidas en un comunicado. "Pero espero que mi primer maratón sea una buena experiencia y que después de los Juegos Olímpicos pueda decidir qué hacer", apuntó.

"Es el momento de ampliar mi horizonte. Corro en pista desde hace ya diez años. Siempre me he concentrado totalmente en las carreras de fondo, sabiendo que el maratón era algo que me esperaba. Es una ambición que me entusiasma de verdad, un nuevo desafío", añadió.

Este primer maratón, en un trazado especialmente rápido, supondrá el cierre de la temporada 2023 de Cheptegei, donde el Mundial de Budapest (19-27 de agosto) es el plato fuerte.

El multimedallista olímpico y mundial ha corrido por ahora dos medias maratones, la más rápida de ellas con un crono de 59 minutos y 21 segundos, en el año 2020 en Gdynia (Polonia).

rg-es/dr/pm

AFP