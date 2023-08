El ugandés Joshua Cheptegei, campeón el pasado fin de semana en los 10.000 metros del Mundial de atletismo de Budapest, renunció a buscar el doblete del fondo y no tomó este jueves la salida en las series de los 5.000 metros por una lesión en pie, según explicó él mismo en redes sociales.

"Me hubiera encantado disputar los 5.000 metros pero desgraciadamente tuve que tomar la decisión de no tomar parte en ellos. He tenido algunos problemas en los últimos días por una pequeña lesión en un pie y no quiero asumir riesgos", escribió el campeón olímpico y plusmarquista mundial de los 5.000 metros.

Cheptegei, de 26 años, ganó el pasado sábado un tercer título mundial seguido en los 10.000 metros y formaba parte de los grandes favoritos para los 5.000 metros, junto al defensor del título, el noruego Jakob Ingebrigtsen.

