Cher desfila para Balmain en París

La cantante estadounidense Cher cerró el miércoles por la noche el desfile de la casa francesa Balmain, cuyo estilista, Olivier Rousteing, transformó en un festival de música y diversidad.

El desfile arrancó con Cher en una pantalla. "Todos nos reinventamos. Pero algunos tienen más imaginación que otros".

Esa imagen era aperitivo, porque momentos después la intérprete de "I got you" apareció en persona, mientras sonaba su gran éxito de 1999 "Strong Enough".

El "Festival Balmain" fue organizado en un estadio de rugby.

La colección reivindica influencias africanas y referencias mitológicas como Venus y Apolo.

Algunas modelos presentaban grandes aros dorados, amplios sombreros, collares que cubrían totalmente el cuello, mientras que otros exhibían piercings en la nariz.

El público pudo asistir a un desfile eléctrico y ecléctico, que terminó con una fiesta musical.

Olivier Rousteing, de 37 años, es uno de los pocos estilistas negros o mulatos en el mundo de la moda.

Este jueves también desfiló Gauchère, una joven marca francesa que presentó mujeres con trajes chaqueta muy amplios, que dejaban traslucir camisetas o blusas de cortes muy asimétricos.

La creadora, Marie-Christine Statz, anuda las camisas, las retuerce o las pliega a la altura del pecho o de la cadera, en una especie de composición que le da aires geométricos a la ropa.

Otros modelos de la colección, hombres o mujeres, presentaron grandes agujeros en grandes suéteres de seda o lana, a la altura de las caderas o de los hombros.

raz-neo-jz/mb