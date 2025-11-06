Cherki, Kolo Muani y Kanté regresan a la selección francesa

Los delanteros Rayan Cherki y Randal Kolo Muani, así como el centrocampista Ngolo Kanté, fueron convocados este jueves por la selección francesa para enfrentarse a Ucrania y Azerbaiyán en las eliminatorias del Mundial 2026.

Cherki y Kolo Muani regresan a los Bleus mientras que los jugadores de PSG Ousmane Dembélé y Désiré Doué, que están lesionados, se quedan fuera de la lista.

Cherki (22 años, 2 partidos internacionales, 1 gol) tuvo un debut espectacular con los Bleus en junio durante la Final Four de la Liga de Naciones, donde marcó un gol magnífico en las semifinales contra España (derrota 5-4).

Convocado nuevamente para la concentración de septiembre, el máximo asistente de la Ligue 1 la temporada pasada fue baja por una lesión (muslo) y tampoco fue llamado en octubre por el mismo motivo.

Pero el ex prodigio de Lyon está comenzando a recuperar su mejor forma, como lo demuestra su gol en la Liga de Campeones el miércoles con Manchester City contra Dortmund (4-1).

Kolo Muani (26 años, 31 partidos, 9 goles), un habitual de la selección francesa pero con poco tiempo de juego en su nuevo club, Tottenham, no había sido convocado esta temporada.

En el mediocampo, Adrien Rabiot está lesionado (pantorrilla) y Aurélien Tchouaméni, suspendido en los dos últimos partidos de la selección francesa contra Azerbaiyán (3-0) e Islandia (2-2), tampoco entra en la lista por una lesión en la pierna izquierda.

El seleccionador francés Didier Deschamps ha convocado al veterano Ngolo Kanté (34 años, 64 partidos, 2 goles) así como a Warren Zaïre-Emery, quien había pagado en los últimos meses por sus discretas actuaciones con PSG y había sido relegado a la selección sub-21 en octubre.

Francia necesita una victoria contra Ucrania, el 13 de noviembre en el Parque de los Príncipes, para asegurar su clasificación al Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

En caso de no lograrla, los Bleus tendrán la última oportunidad de lograr el pase directo con un desplazamiento a Azerbaiyán el 16 de noviembre.

-- Lista de la selección francesa:

- Porteros: Lucas Chevalier (París SG), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Rennes)

- Defensas:

Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (París SG), Théo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

- Centrocampistas:

Eduardo Camavinga (Real Madrid), N'Golo Kanté (Al Ittihad), Manu Koné (AS Roma), Michael Olise (Bayern Múnich), Warren Zaïre-Emery (París SG)

- Delanteros:

Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (París SG), Rayan Cherki (Manchester City), Hugo Ekitike (Liverpool), Randal Kolo Muani (Tottenham), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Christopher Nkunku (AC Milan)

