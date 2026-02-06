Chery comenzará a producir este año en España tras varios retrasos

Por Victoria Waldersee y Joan Faus

MADRID/BARCELONA, 6 feb (Reuters) - La fabricante china de automóviles Chery comenzará a producir sus propios vehículos en España "lo antes posible" este año, según declaró el viernes un alto ejecutivo, tras sucesivos retrasos en lo que será su primera fábrica en Europa

La confirmación de que la producción se retrasará hasta 2026 se produce tras un anterior retraso hasta el cuarto trimestre de 2025 por motivos comerciales, entre los que se incluyen los aranceles de la Unión Europea sobre los vehículos eléctricos fabricados en China

En un principio, Chery tenía previsto comenzar la producción de sus vehículos en Barcelona en 2024. Las fabricantes chinas de automóviles han ganado cuota de mercado en España en medio de una agresiva guerra de precios entre fabricantes de vehículos eléctricos de todo el mundo

Las autoridades locales han elogiado la inversión de Chery, ubicada en una antigua planta de la japonesa Nissan, como un ejemplo positivo del estrechamiento de los lazos comerciales entre España y China y un reflejo del potencial de España como segunda fabricante de automóviles de Europa

La planta de Barcelona es una empresa conjunta entre la española Ebro, que ya fabrica coches utilizando una plataforma de producción compartida y tecnología compartida, y Chery. Ebro había cesado sus ventas en 1987 hasta su relanzamiento en 2024

El vicepresidente ejecutivo y director general de Chery para la Unión Europea, Zhu Shaodong, declaró a Reuters que la firma china seguía "acelerando" sus planes para Barcelona, pero que confiaba en que la producción comenzaría este año

Cuando se le preguntó en qué trimestre comenzaría, se negó a especificarlo, pero dijo que sería "lo antes posible"

Chery dijo en 2024 que fabricaría su modelo SUV Omoda 5, tanto en su versión eléctrica como con motor de combustión, en Barcelona y que más adelante también produciría allí su modelo Jaecoo 7

Zhu habló al margen de un evento en Madrid, en el que dijo que Chery tiene previsto utilizar la planta de Barcelona para las exportaciones a Latinoamérica

La empresa conjunta Chery-Ebro dijo en 2024 que su objetivo sería producir hasta 150.000 vehículos al año para 2029 y convertir la planta de Barcelona en una de las principales instalaciones de exportación de Chery

(Reporte de Victoria Waldersee, redacción de Joan Faus, edición de Aislinn Laing y Susan Fenton. Editado en español por Natalia Ramos)