Chevron afirma que los costos en Argentina siguen siendo un reto a pesar de avances con reformas

Por Sheila Dang

HOUSTON, 12 nov (Reuters) - El costo de hacer negocios en Argentina sigue siendo un reto a pesar de la prometedora geología y de los avances del gobierno del presidente Javier Milei para fomentar la economía petrolera, dijo el miércoles el vicepresidente de Chevron, Mark Nelson.

"Claramente la geología es buena", dijo en una sesión de preguntas y respuestas durante la presentación del Día del Inversor de la compañía en Nueva York.

Chevron tiene intereses de exploración y desarrollo en la formación Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, donde la recuperación final estimada por pozo es un 50% superior a la media observada en la prolífica cuenca Pérmica, en Texas.

Según Nelson, el crudo producido en la zona compite con el crudo liviano y es muy atractivo tras su mezcla. Aun así, los costos de perforación de un pozo son actualmente un 35% superiores a los de la cuenca Pérmica.

"Nuestras esperanzas serían que se redujeran los controles de capital, que se redujera parte de la carga fiscal y que aumentara la flexibilidad de la mano de obra, de modo que bajaran los impuestos y la capacidad de gestionar a la gente", dijo Nelson.

(Reporte de Sheila Dang en Houston. Traducido por Eliana Raszewski, editado por Lucila Sigal)