Chevron aumentará exportaciones crudo venezolano a EEUU a 300.000 barriles bpd en marzo: fuentes

28 ene (Reuters) - Chevron tiene previsto aumentar las exportaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos a unos 300.000 bpd en marzo, frente a los 100.000 bpd de diciembre y los aproximadamente 230.000 bpd registrados en lo que va de este mes, según dos fuentes conocedoras de los planes

La compañía estadounidense, principal socia de PDVSA, ha fletado alrededor de una docena de tanqueros para aumentar las exportaciones y reducir las existencias acumuladas en sus empresas mixtas desde diciembre, cuando un bloqueo de Washington detuvo las exportaciones del país miembro de la OPEP, dejando millones de barriles almacenados en tanques terrestres y buques

Las empresas mixtas entre Chevron y PDVSA producen entre 240.000 y 250.000 bpd de variedades de crudo pesado muy demandadas por refinadores en la costa estadounidense del Golfo de México

Chevron fue durante meses la única compañía autorizada por Washington para exportar petróleo venezolano a Estados Unidos como excepción a las sanciones

Ahora compite con las comercializadoras Vitol y Trafigura, a las que a principios de este mes se les otorgaron licencias para exportar petróleo y combustible venezolano a Estados Unidos y otros destinos en el marco de un importante acuerdo de suministro de US$2.000 millones

Los recortes de producción aplicados por PDVSA en algunos yacimientos desde principios de enero no afectaron a los proyectos de Chevron, dijeron fuentes independientes

El presidente estadounidense, Donald Trump, impulsa un plan de reconstrucción de US$100.000 millones para la industria petrolera venezolana tras la captura de Nicolás Maduro a principios de este mes

La administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez gobierna ahora el país y trabaja para que se apruebe en tiempo récord una reforma integral de la principal ley petrolera nacional con el fin de fomentar la inversión. (Reporte de Marianna Párraga, editado en español por Javier Leira)