Chevron aumentará exportaciones de petróleo venezolano a EE. UU. a unos 300.000 barriles diarios en marzo: fuentes

28 ene (Reuters) - La petrolera Chevron tiene previsto aumentar las exportaciones de crudo venezolano a Estados Unidos a unos 300.000 barriles por día (bpd), frente a los 100.000 bpd de diciembre y los aproximadamente 230.000 bpd registrados en lo que va de mes, según fuentes conocedoras de los planes.

La compañía estadounidense, principal socia de la empresa estatal venezolana PDVSA, ha fletado alrededor de una docena de tanqueros para aumentar las exportaciones y reducir las existencias acumuladas en sus proyectos desde diciembre, cuando un bloqueo estadounidense afectó las exportaciones del país miembro de la OPEP, dejando millones de barriles almacenados en tanques terrestres y buques. (Reporte de Marianna Párraga)