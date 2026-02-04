4 feb (Reuters) - Chevron firmó un memorando de entendimiento, o ⁠acuerdo inicial, ⁠con la Compañía Petrolera Siria y la empresa qatarí UCC Holding ⁠para evaluar ‌la exploración ​de petróleo y gas en la ​costa de Siria, informó el miércoles ‌un portavoz de la ‌empresa estadounidense.

La costa ​siria, en el Mediterráneo oriental, se encuentra entre los principales yacimientos de gas descubiertos en Israel y Egipto.

Chevron ya explota el gigantesco yacimiento de gas Leviathan en la costa de ⁠Israel, el mayor activo energético del país.

En ​2013, la empresa rusa Soyuzneftegaz firmó un acuerdo para explorar las costas de Siria, pero el proyecto se abandonó dos años más tarde, en medio de ⁠una guerra civil que ya duraba varios años en ​el país.

La mayor parte de la producción petrolera de Siria proviene de yacimientos terrestres ‍en el noreste, como el yacimiento Al-Omar.

UCC Holding es una unidad de Power International Holding, con sede en Qatar, según su sitio web. (Reporte ​de Ahmed Elimam y Shadia Nasralla; redacción de Tala Ramadan y Firas Dalaaty; edición de Louise ‍Heavens; Editado en Español por Ricardo Figueroa)