Chevron firma un acuerdo inicial de exploración en aguas sirias con una empresa qatarí
4 feb (Reuters) - Chevron firmó un memorando de entendimiento, o acuerdo inicial, con la Compañía Petrolera Siria y la empresa qatarí UCC Holding para evaluar la exploración de petróleo y gas en la costa de Siria, informó el miércoles un portavoz de la empresa estadounidense.
La costa siria, en el Mediterráneo oriental, se encuentra entre los principales yacimientos de gas descubiertos en Israel y Egipto.
Chevron ya explota el gigantesco yacimiento de gas Leviathan en la costa de Israel, el mayor activo energético del país.
En 2013, la empresa rusa Soyuzneftegaz firmó un acuerdo para explorar las costas de Siria, pero el proyecto se abandonó dos años más tarde, en medio de una guerra civil que ya duraba varios años en el país.
La mayor parte de la producción petrolera de Siria proviene de yacimientos terrestres en el noreste, como el yacimiento Al-Omar.
UCC Holding es una unidad de Power International Holding, con sede en Qatar, según su sitio web. (Reporte de Ahmed Elimam y Shadia Nasralla; redacción de Tala Ramadan y Firas Dalaaty; edición de Louise Heavens; Editado en Español por Ricardo Figueroa)