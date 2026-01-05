Chevron llama a empleados para que vuelvan a Venezuela mientras reanuda exportaciones de crudo

HOUSTON, 5 ene (Reuters) -

Chevron, la única gran petrolera estadounidense que opera en Venezuela, ⁠está llamando a sus ⁠empleados para que regresen al país sudamericano mientras se reanudan las exportaciones a Estados Unidos y se intenta garantizar el funcionamiento ⁠normal, según ‌una ​fuente y datos de transporte.

La empresa solicitó el lunes que unos 20 ​empleados de la división de Venezuela que habían estado en el ‌extranjero durante las vacaciones regresaran a sus puestos ‌después de que se reanudaran ​los vuelos internacionales, según una fuente.

Un petrolero fletado por Chevron con unos 300.000 barriles de crudo pesado venezolano con destino a la costa estadounidense del Golfo de México partió el lunes de aguas del país de la OPEP, mostraron datos de transporte marítimo, tras una pausa de cuatro días en las exportaciones de crudo venezolano de la ⁠compañía.

La empresa no había exportado ningún cargamento desde el 1 de enero.

Chevron es la única ​compañía actualmente autorizada por Washington para exportar crudo venezolano en medio de un embargo petrolero que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que seguía en plena vigencia tras la detención de Nicolás Maduro.

Pero en medio de los ataques estadounidenses en Venezuela el sábado y la crisis política ⁠que desató, los petroleros cargados de Chevron no habían zarpado hacia Estados Unidos ​en los últimos días, mostraron los datos de monitoreo de buques.

La petrolera estatal Pdvsa ha aumentado en los últimos días la presión sobre muchos de sus socios en empresas ‍conjuntas, incluida Chevron, para que reduzcan la producción de crudo, ya que las existencias en tierra y flotantes estaban aumentando en medio de una parálisis casi total de las exportaciones desde mediados de diciembre.

Sin embargo, el almacenamiento en los dos proyectos más grandes de ​Chevron en Venezuela, Petropiar y Petroboscan, no se ha llenado, lo que deja margen a la empresa para evitar recortes inmediatos de la producción, dijo la fuente. (Reportaje de Marianna Parraga y ‍Sheila Dang; Editado en español por Juana Casas y Javier Leira)