Chevron proyecta aumentar producción en la Argentina: Vaca Muerta a 30.000 barriles/día hacia fin de año

BUENOS AIRES, 9 sep (Reuters) - La petrolera Chevron proyecta aumentar la producción de petróleo en su yacimiento El Trapial en la formación Vaca Muerta de Argentina a 30.000 barriles por día hacia fin de año desde los actuales 25.000 barriles, dijo el martes su presidenta ejecutiva Ana Moneto.

En una presentación en Argentina Oil & Gus en Buenos Aires, Moneto destacó la calidad de la roca de Vaca Muerta, una formación en el oeste de Argentina de un tamaño similar al de Bélgica. Sin embargo, dijo que el país debe atraer nuevas inversiones.

"Tenemos que seguir trabajando en todos los ámbitos para dar las condiciones para estimular y atraer más inversión", dijo Moneto.

"El entorno regulatorio tiene que ser más estable y previsible, permitir los movimientos de capital, que eso va a ser crítico a largo plazo, respetar las inversiones existentes que se han hecho, los costos tienen que ser competitivos y mantener las políticas de libre mercado", agregó.

"Si tenemos todos esos elementos dados, tenemos un gran futuro juntos", afirmó la funcionaria.

(Reporte de Eliana Raszewski; Editado por Walter Bianchi)