Chevron reanuda las exportaciones de crudo venezolano a EEUU tras cuatro días de pausa: datos

HOUSTON, 5 ene (Reuters) - Un petrolero fletado por la estadounidense Chevron con unos 300.000 barriles de crudo pesado venezolano con destino a la costa estadounidense del Golfo de México partió el lunes de aguas del país de la OPEP, mostraron datos de transporte marítimo, tras una pausa de cuatro días en las exportaciones de crudo venezolano de la compañía.

Chevron es la única compañía actualmente autorizada por Washington para exportar crudo venezolano en medio de un embargo petrolero que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que seguía en plena vigencia tras la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Pero en medio de los ataques estadounidenses en Venezuela entre el viernes y el sábado y la crisis política que desató, los petroleros cargados de Chevron no habían zarpado hacia Estados Unidos en los últimos días, mostraron los datos de monitoreo de buques.

Alrededor de una decena de petroleros distintos cargados con petróleo y combustible venezolano partieron de las aguas del país con sus transpondedores apagados en los primeros días del año, en aparente desafío al bloqueo estadounidense, según los datos de transporte marítimo y fuentes como TankerTracking.com.

(Reportaje de Marianna Parraga y Sheila Dang; Edición de Liz Hampton, Nathan Crooks y Chizu Nomiyama, Editado en español por Juana Casas)