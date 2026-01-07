Chevron y Quantum preparan una oferta de US$ 22.000 millones por activos de Lukoil, según el FT

7 ene (Reuters) - Chevron y el grupo de capital riesgo Quantum Energy Partners se han unido en una oferta para comprar los activos internacionales de la petrolera rusa Lukoil, valorados en US$22.000 millones, informó el miércoles el Financial Times.

Chevron, Quantum, Lukoil y la Casa Blanca no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios.

Reuters informó en noviembre de que Chevron estaba estudiando opciones para comprar los activos mundiales de Lukoil.

Reuters también informó en diciembre de que Midad Energy, de Arabia Saudí, había surgido como uno de los principales contendientes para comprar los activos internacionales de Lukoil.

Si se llega a un acuerdo, Chevron y Quantum tienen previsto repartirse los activos de Lukoil, según FT. (Información de Gnaneshwar Rajan en Bengaluru; edición de Mrigank Dhaniwala y Sonia Cheema; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)