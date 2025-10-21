Chevron y Shell reducen producción de crudo en Kazajistán tras un ataque ucraniano a una planta rusa

Por Mariya Gordeyeva y Tamara Vaal

ALMATY/ASTANÁ, 21 oct (Reuters) -

Grandes petroleras, entre ellas Chevron y Shell, han reducido la producción de petróleo y gas en uno de los principales yacimientos de Kazajistán después de que un ataque ucraniano con drones dañara una planta de procesamiento de gas en Rusia que sirve de apoyo a sus operaciones, según informaron las empresas el martes. El ataque a la planta de gas de Orenburgo, situada a unos 1700 kilómetros al este de Ucrania, es el primer incidente conocido de la campaña de Kiev contra las infraestructuras energéticas rusas para afectar a las operaciones de las grandes petroleras occidentales en el extranjero.

El ministro de Energía de Kazajistán, Erlan Akkenzhenov, dijo el martes que el yacimiento de petróleo y gas condensado de Karachaganak había reducido su producción diaria entre 8500 toneladas métricas (66.810 barriles) y 9000 toneladas tras el ataque.

Añadió que esperaba que las restricciones a la producción se levantaran en un plazo de tres días.

En declaraciones a los periodistas en Astaná, la capital kazaja, Akkenzhenov dijo que las restricciones al envío de gas kazajo a la planta de Orenburgo tendrían "cierto impacto económico", pero que no afectarían al mercado nacional de combustible.

El gas bruto de Karachaganak suele enviarse a través de la frontera a la planta de procesamiento de Oremburgo.

La producción de petróleo y gas de Karachaganak está estrechamente vinculada, lo que significa que el yacimiento no puede producir mucho petróleo si disminuye su producción de gas. LOS RECORTES DE PRODUCCIÓN AFECTAN A UN IMPORTANTE YACIMIENTO PETROLÍFERO La explotación de Karachaganak corre a cargo de un consorcio formado por la estadounidense Chevron, con un 18%, y las europeas Shell y Eni, con un 29,25% cada una. La rusa Lukoil y la kazaja KazMunayGaz también tienen participaciones del 13,5% y el 10%, respectivamente. El gigante kazajo de la energía y los minerales representa alrededor del 2% de la producción mundial de petróleo, la mayor parte del cual se envía a los mercados globales a través de Rusia. El operador del yacimiento de petróleo y gas condensado de Karachaganak dijo a Reuters previamente el martes que había reducido los volúmenes de producción tras "un incidente" en la planta rusa de Orenburgo. El lunes, dos fuentes de la industria dijeron que un ataque ucraniano con drones a la planta de procesamiento de gas de Orenburgo, una de las mayores del mundo, obligó a la vecina Kazajistán a reducir la producción del yacimiento de Karachaganak entre un 25% y un 30%. (Información de Mariya Gordeyeva en Almaty y Tamara Waal en Astaná; redacción de Lidia Kelly en Melbourne y Vladimir Soldatkin; edición de Lincoln Feast y Louise Heavens; )