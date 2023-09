(.)

Chevron Australia y los sindicatos que representan a los trabajadores de dos de las instalaciones de gas natural licuado (GNL) de la empresa energética estadounidense en Australia iniciaron el lunes conversaciones para evitar las huelgas previstas para el jueves en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo.

Un alto cargo de la Comisión de Trabajo Justo (FWC), el árbitro industrial de Australia, está celebrando conversaciones en Perth, capital del estado de Australia Occidental, todos los días de esta semana, informó Reuters el viernes.

Chevron Australia espera "reducir los puntos de diferencia" a través de las sesiones de negociación mediada, dijo un portavoz.

La semana pasada, los empleados rechazaron casi unánimemente un acuerdo salarial y de condiciones de trabajo presentado directamente por Chevron, prescindiendo de los sindicatos.

La Offshore Alliance, una coalición de dos sindicatos, no respondió inmediatamente a una petición de comentarios sobre el estado de las conversaciones, que no están abiertas al público ni a los medios de comunicación. Si las partes no encuentran una solución, la huelga comenzará a las 22.00 GMT del miércoles en los yacimientos Gorgon y Wheatstone de Chevron, que representan más del 5% de la capacidad mundial de producción de GNL.

